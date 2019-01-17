Оставят ли на посту Терезу Мэй: политическая карьера премьера Британии

15 января парламент Великобритании проголосовал против предложенного правительством Терезы Мэй соглашения о Brexit – выхода страны из Европейского Союза. Это стало шокирующим развитием событий, и в парламенте инициировали голосование о недоверии правительству Мэй. Что теперь ждет британского премьера и что вообще о нем известно – читайте в материале 24 канала.

В июне 2016 года на референдуме жители Великобритании поддержали выход страны из состава ЕС. Голосование стоило политической карьеры тогдашнему премьеру Британии Дэвиду Кэмерону. После него правительство возглавила Тереза Мэй, которой пришлось согласовывать с Брюсселем соглашение о выходе страны из ЕС.

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Через 2,5 года после этого парламент Британии проголосовал против предложенного правительством Мэй соглашения о Brexit. В тот же день в парламенте инициировали голосование о недоверии правительству Мэй. Однако 16 января парламент проголосовал против вотума недоверия. Это было уже вторым голосованием по выражению недоверия Мэй в течении последних 2 месяцев. Так, 12 декабря 2018 года вопрос об этом решала консервативная партия Великобритании, которую возглавляет Мэй, но провалила голосование.

Премьер-министр предложила лидерам всех партий провести с ней индивидуальные встречи, но попросила политиков подойти к ним "с конструктивным настроем". Теперь у кабинета Мэй есть 3 дня, чтобы подготовить альтернативный план Brexit.

Если парламент не изменит своей позиции, существует несколько вариантов. Большинство из них ведет к отсрочке выхода Британии из ЕС, запланированного на 29 марта. ЕС уже дал понять, что не против дать отсрочку до середины лета.

Как Тереза Мэй попала в политику?

Университетские друзья Мэй рассказывают, что уже в студенческие годы она мечтала стать первой женщиной-премьером Британии. Поэтому была очень расстроена, когда ее опередила Маргарет Тэтчер.

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Первыми шагами Мэй в политике стало ее избрание на парламентских выборах 1997 года от нового округа Майденгед, с того времени она постоянно переизбирается от Консервативной партии.

На каких должностях работала Мэй в британском правительстве?

В 2010 году стала министром внутренних дел и находилась на этом посту 6 лет. Это дольше, чем любой из предшественников Мэй за последние 100 лет. Кроме того, действующий премьер была министром по делам женщин и равноправия с мая 2010 до сентября 2012 года.

За что она голосовала и против чего выступала?

В Палате общин Мэй голосовала за вторжение в Ирак, за принятие законов по борьбе с изменением климата, против запрета на курение в общественных местах, против предоставления равных прав представителям сексуальных меньшинств. Однако Мэй убеждает, что со временем ее взгляды на права сексуальных меньшинств изменились, и она поддержала внедрение однополых браков в стране.

Мэй выражала желание вывести Великобританию из-под юрисдикции Европейской конвенции по правам человека. Однако позже сказала, что отказывается от идеи, поскольку против этого выступают большинство депутатов парламента. Многие считают, что тем самым Мэй продемонстрировала свой прагматизм.

Как Мэй стала премьером?

После отставки Кэмерона, в июне 2016 года Мэй выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и лидера партии тори. 5 июля 2016 года она выиграла первый тур голосования с большим отрывом от других кандидатов, получив 50% голосов. 7 июля выиграла второй тур голосования. 11 июля единственная соперница Мэй, министр энергетики Андреа Ледсом сняла свою кандидатуру в борьбе за кресло премьера.

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Реакция Мэй на отравление в Солсбери

После того, как в британском Солсбери отравили запретным химическим веществом "Новичок" бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, Мэй сразу же объявила о начале расследования этого инцидента. Так, через некоторое время она открыто обвинила в причастности к совершению этого преступления российские спецслужбы, о чем впоследствии все стало известно в деталях. Следовательно, Мэй заявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов в ответ на покушение на Скрипалей.



Мэй открыто заявила о причастности России к отравлению Скрипалей

Мэй и Brexit

Во время кампании 2016 года перед референдумом о членстве в ЕС Мэй поддерживала позицию Кэмерона против Brexit. Сейчас премьер заявляет, что поддерживает волеизъявление народа.

После своего прихода на должность премьера Мэй собрала новое правительство после внеочередных выборов и начала долгий путь для воплощения в жизнь воли народа – выхода Британии из состава ЕС. Путь этот оказался нелегким. Так, осенью 2017 года депутаты хотели отправить Мэй в отставку, потому что были недовольны прогрессом в переговорах по Brexit. В частности, говорится о финансировании, ведь в Британии подсчитали, что финансовые обязательства будут касаться 74 европейских учреждений.

В июле 2018 года из-за сценария премьера по выходу из ЕС в отставку подали два британских министра и двое руководителей партии Мэй. Они заявляли, что Британия идет на значительные уступки Брюсселю в вопросе Brexit и является сторонником более жесткого сценария выхода Британии из Евросоюза.

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Намерения Мэй относительно Brexit критиковал и президент США Дональд Трамп. Он заявлял, что план премьера "убьет" торговое соглашение между Британией и США. Однако Мэй пообещала Трампу крупную торговую сделку после выхода Британии из ЕС.



Мэй заявляла об угрозе отмены выхода Британии из состава ЕС

В июле 2018 года Мэй заявляла, что существует угроза того, что Brexit придется отменить из-за попытки законодателей сорвать план премьера. А в сентябре Мэй заявила, что переговоры о Brexit, и заявила, что не согласится на условия ЕС, подчеркивая недопустимость экономического отделения Северной Ирландии от остальной Британии. Другой вариант, по которому Британия остается в европейской экономической зоне и подчиняется всем европейским правилам, Мэй также назвала недопустимым.

В ноябре правительство Британии наконец одобрило проект соглашения об условиях выхода из состава ЕС. После этого из-за несогласия с условиями соглашения трое министров ушли в отставку, а представители Консервативной партии начали собирать подписи о вотуме недоверия Мэй, однако так и не смогли отправить ее в отставку, не набрав необходимого количества голосов.

После этого в Британии заговорили о вероятности проведения нового референдума о выходе из ЕС, однако Мэй категорически отвергла такую возможность. Она сказала, что в таком случае доверие к политике претерпит "катастрофический ущерб", если Британия не покинет ЕС.

15 января депутаты парламента Британии, а именно Палаты общин проголосовали против сделки о выходе из ЕС, которую предложило правительство Мэй.

Формально после провала голосования по Brexit возможно любое развитие событий – вплоть до крайних и пока теоретических вариантов выхода Британии из ЕС без вышеупомянутого соглашения. Среди вероятных вариантов развития событий может быть и получения от Евросоюза отсрочки для разработки новых договоренностей.

Британское правительство имеет возможность в течение трех недель вынести на рассмотрение парламента новый план действий.

После провала голосования, правительству Терезе Мэй вновь попытались объявить вотум недоверия, и снова этого не удалось сделать. Теперь у кабинета Мэй есть 3 дня, чтобы подготовить альтернативный план Brexit. Если парламент не изменит своей позиции, запланированный на 29 марта выход Британии из ЕС могут отсрочить.