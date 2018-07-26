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Остерегайтесь предрассудков: ученый рассказал правду о лунноv затмение

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Лунное затмение безвредно для здоровья
Лунное затмение безвредно для здоровья / Unsplash

Полное лунное затмение, которое украинцы смогут наблюдать 27 июля 2018, будет безопасным для здоровья.

Об этом учитель физики и астрономии высшей квалификационной категории Черновицкого городского лицея № 1 Пауль Пшеничка сообщил в Facebook.

Читайте также: Самое длинное лунное затмение в столетие: когда его увидят в Украине

На распространенной лучшим учитилем Украины инфографике также говорится, для наблюдения затмения не потребуются технические средства.

Месяц потемнеет, а потом станет тусклым с красным оттенком. Наряду будет Марс как яркая оранжевая звезда, 
– говорится в сообщение.

 

Теги: LifeStyle Луна
Источник: 24 канал
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