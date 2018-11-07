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      Острикова рассказала, на какие уступки готова пойти Верховная Рада в вопросе "евроблях"

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      Около двух тысяч митингующих и несколько сотен автомобилей 7 ноября собрались на акцию протеста под Верховной Радой.

      Об этом рассказала народный депутат Татьяна Острикова в эфире 24 канала.

      Читайте также: Митинг "евробляхаров" в Киеве: что предложили нардепы

      "Евробляхары" требуют от нардепов принятия законопроектов, которые снизят акциз на растаможку машин. В июле 2018 года такой законопроект приняли в первом чтении, и после этого народные депутаты не возвращались к документу

      Безусловно, 1,5 тысячи евро акциза за 15 летний автомобиль слишком много. Поэтому предусмотрена такая поправка, что в течение 60 дней с даты вступления закона в силу к этой ставке будет применяться коэффициент 0,5. А в течение следующего шестимесячного периода коэффициент будет 0,75. Это касается не только владельцев "евроблях", но и каждого украинца, который будет импортировать транспортное средство,
      - рассказала народный депутат Татьяна Острикова.

      Также она добавила, что пока нет конечного решения по льготам для электромобилей.

      Напомним, что для того, чтобы предотвратить ввоз старых транспортных средств, которые являются экологически опасными для нашей окружающей среды, народные депутаты предлагают установить высокие ставки акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля. То есть чем старее машина, тем больше ставка акцизного налога.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Авто на еврономерах протесты Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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