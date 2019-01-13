Острова, где зарегистрированы более трети оффшорных компаний мира, изменили законодательство

1 января 2019 года на Британских Виргинских островах вступил в силу "Закон о экономическом присутствии", призванный запретить регистрацию и деятельность фейковых юридических лиц, главная цель работы которых – уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Об этом пишет Forbes.

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Закон принимался и писался довольно поспешно, о чем свидетельствует даже тот факт, что автор его, адвокат Майкл Фернесс, получил гонорар в 300 тысяч долларов. А все потому, что 31 декабря 2018 года истек срок, до которого могли действовать юрисдикции из списка таких, которые не сотрудничают с Европейским Союзом. В этот список входят 92 оффшорные территории, которые злоупотребляли своим особым статусом в сфере налоговых и корпоративных льгот, и большинство из которых особенно любимы выходцами из стран бывшего СССР.

Что такое Британские Виргинские острова? Это британская заморская территория из 60 островов и рифов общей площадью 153 квадратных километра, расположенная к северо-востоку от Канады. Основная валюта на островах – доллар США. Никаких ограничений относительно конвертации или перечислений валюты в страну или из нее не существует. И хотя основной сферой экономической деятельности является туризм, на Британских Виргинских островах зарегистрирован 41% всех оффшорных компаний мира.

Закон вводит ряд новых требований для юридических лиц, которые претендуют на регистрацию на БВО: ведение реальной деятельности на Островах, запрет вести бизнес при отсутствии "экономического присутствия" – то есть директора, офиса, "адекватных затрат" и тому подобное. Британские Виргинские острова теряют те преимущества, которые привлекали желающих к присвоению "бюджетной" оффшорной компании. Уже зарегистрированным на островах компаниям предоставляется короткий переходный период, чтобы согласовать свою деятельность с новым законом, а в случае невыполнения этого условия – регистрацию отменят. К тому же, зарегистрированные на БВО компании должны предоставлять властям любую информацию, обоснованно необходимую для проверки исполнения закона.

Напомним, оффшор – это термин, который происходит от английского offshore, "вне". Впервые употреблен в одной из газет США в конце 50-х годов XX века в отношении финансовой организации, которая переместила свою деятельность на территорию с благоприятным налоговым климатом. Сейчас применяется для обозначения территорий, в основном островных, на которых действующее законодательство частично или полностью освобождает от налогообложения доходы компаний, полученные за пределами границ страны регистрации.