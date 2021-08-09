С проверкой на Змеиный приехал глава разведывательного органа Минобороны Кирилл Буданов. Новые приборы для контроля безопасности предоставили иностранные партнеры Украины.

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Проверка на Змеином

Полковник Буданов проверил готовность сил и средств разведки на острове Змеиный. Разведчики отработали комплекс практических упражнений:

занятия по подводному минированию;

проверка переносных зенитно-ракетных комплексов;

стрельба из стрелкового оружия.

Важно, что на острове установили оборудование контроля за надводными и подводными целями, которое Украина получила от иностранных партнеров.

Большинство украинских и зарубежных военных аналитиков предполагают тот факт, что россияне могут попытаться высадиться на этот остров.

Важно! По мнению экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, первого заместителя Начальника Генерального Штаба ВСУ Игоря Кабаненко, дипломата Александра Хары, упоминание острова Змеиный в статье Путина не случайно. Вероятно, что российские стратеги рассматривают сценарии присвоения острова.

Остров Змеиный и заявления Путина: коротко