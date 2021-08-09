На острове Змеиный разведка установила новые средства слежения за Россией

9 августа 2021 , 11:30
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Источник:

Главное управление разведки Минобороны

На Змеином острове в Черном море установили оборудование контроля за надводными и подводными целями врага. К тому же военная разведка провела ряд тактических тренировок.

С проверкой на Змеиный приехал глава разведывательного органа Минобороны Кирилл Буданов. Новые приборы для контроля безопасности предоставили иностранные партнеры Украины.

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Проверка на Змеином

Полковник Буданов проверил готовность сил и средств разведки на острове Змеиный. Разведчики отработали комплекс практических упражнений:

  • занятия по подводному минированию;
  • проверка переносных зенитно-ракетных комплексов;
  • стрельба из стрелкового оружия.

Важно, что на острове установили оборудование контроля за надводными и подводными целями, которое Украина получила от иностранных партнеров.

Большинство украинских и зарубежных военных аналитиков предполагают тот факт, что россияне могут попытаться высадиться на этот остров.

Важно! По мнению экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, первого заместителя Начальника Генерального Штаба ВСУ Игоря Кабаненко, дипломата Александра Хары, упоминание острова Змеиный в статье Путина не случайно. Вероятно, что российские стратеги рассматривают сценарии присвоения острова.

Остров Змеиный и заявления Путина: коротко

  • Об острове Змеином в своей пропагандистской статье написал Владимир Путин. Он написал, что остров был передан Украине в 1948 году. До тех пор украинским он не был. Подобную риторику глава Кремля продвигал и перед оккупацией Крыма, поэтому в его заявлениях эксперты видят угрозу.
  • По их словам, Украина наиболее уязвима к морским угрозам, и именно остров Змеиный является зоной высокого риска.
  • На фоне таких заявлений руководители вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Военно-Морских Сил приехали с рабочим визитом в Одесскую область.
Автор: Вероніка Климська