На острове Змеиный разведка установила новые средства слежения за Россией
Источник:Главное управление разведки Минобороны
На Змеином острове в Черном море установили оборудование контроля за надводными и подводными целями врага. К тому же военная разведка провела ряд тактических тренировок.
С проверкой на Змеиный приехал глава разведывательного органа Минобороны Кирилл Буданов. Новые приборы для контроля безопасности предоставили иностранные партнеры Украины.
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Проверка на Змеином
Полковник Буданов проверил готовность сил и средств разведки на острове Змеиный. Разведчики отработали комплекс практических упражнений:
- занятия по подводному минированию;
- проверка переносных зенитно-ракетных комплексов;
- стрельба из стрелкового оружия.
Важно, что на острове установили оборудование контроля за надводными и подводными целями, которое Украина получила от иностранных партнеров.
Большинство украинских и зарубежных военных аналитиков предполагают тот факт, что россияне могут попытаться высадиться на этот остров.Важно! По мнению экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, первого заместителя Начальника Генерального Штаба ВСУ Игоря Кабаненко, дипломата Александра Хары, упоминание острова Змеиный в статье Путина не случайно. Вероятно, что российские стратеги рассматривают сценарии присвоения острова.
Остров Змеиный и заявления Путина: коротко
- Об острове Змеином в своей пропагандистской статье написал Владимир Путин. Он написал, что остров был передан Украине в 1948 году. До тех пор украинским он не был. Подобную риторику глава Кремля продвигал и перед оккупацией Крыма, поэтому в его заявлениях эксперты видят угрозу.
- По их словам, Украина наиболее уязвима к морским угрозам, и именно остров Змеиный является зоной высокого риска.
- На фоне таких заявлений руководители вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Военно-Морских Сил приехали с рабочим визитом в Одесскую область.