Островский, который сбил ребенка в Киеве, год назад принимал участие в избиении мужчины

Подозреваемый в совершении ДТП в Киеве, в результате которого погибла 10-летняя девочка, водитель Hummer Кирилл Островский в 2017 году вместе с друзьями напал на посетителя торгового центра. Островский вместе с друзьями избили мужчину и сломали ему нос.

Об этом сообщает Fakty.ictv.ua.

Как утверждает пострадавший киевлянин по имени Сергей, за 9 месяцев следствие так и не сдвинулось с места. При этом было много свидетелей инцидента, а также как доказательства можно было использовать камеры наблюдения супермаркета, которые зафиксировали драку. Однако полицейские не нашли виновных и не комментируют эту информацию.

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Сергей также считает, что если бы этому делу дали ход, то был бы шанс избежать трагической аварии, в результате которой погиб ребенок.

Отметим, что журналисты также нашли дом на Оболони, где прописан Островский, но соседи утверждают, что парень там не живет. В квартире проживает только бабушка Островского, которая очень гордится своим внуком.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet.

Островскому уже объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям: мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.