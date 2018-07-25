Островский кричал, что платит всем 1000 долларов – и никто ничего не видел, – очевидец ДТП
Виновник смертельного ДТП в Киеве Кирилл Островский, который на переходе сбил 10-летнюю девочку, вел себя довольно неадекватно во время задержания.
Об этом в комментариях под стримом с места ДТП в Киеве написал один из очевидцев.
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Как известно, вечером 24 июля в Киеве 23-летний Кирилл Островский сбил девочку когда она переходила дорогу на зеленый свет. При этом он протащил ребенка на внедорожнике Hummer еще 50 метров, а потом пытался убежать. Все это произошло на глазах у матери девочки, она не пострадала. Ребенок умер в карете скорой помощи.
Островского задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Вот что пишет пользователь Facebook, который был на месте происшествия во время задержания:
Был там, виновник – сын то ли бизнесмена, то ли политика, постоянно кричал: "Позвоните папе и юристу, они все решат". Кричал, что всем, кто рядом, платит 1000 долларов и никто ничего не видел. Походу под наркотой урод,
– написал очевидец в Facebook.
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Очевидец о смертельном ДТП в Киеве
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