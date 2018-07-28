Островский, на Hummer насмерть сбивший девочку, – родственник криминального авторитета, – СМИ

Кирилл Островский, который на Hummer совершил наезд на 10-летнюю девочку, вследствие чего та умерла, может быть племянником криминального авторитета и главаря преступной группировки Саши Оболонского.

Об этом сообщает ресурс "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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Как подчеркивается в материале, мать 23-летнего молодчика собственно является старшей сестрой Оболонского.

"По нашим данным, Саша Оболонский является неоднократно судимым – в частности, ему предъявлено обвинение по факту умышленного убийства. Наш собеседник утверждает, что Оболонский убил собственного отца и что связи в правоохранительных органах помогли переквалифицировать статью на "убийство по неосторожности", – отмечают журналисты.

По их информации, в феврале 2018 Александра К-ко задержали сотрудники СБУ как организатора преступной группировки, которая осуществляла незаконные сделки на рынке недвижимости: в ее состав входили семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество. В течение 2017 года эта группировка совершила отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах столицы.



Сашу Оболонского задерживали в феврале 2018 года, но благодаря связям в полиции он сейчас находится на свободе

"Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У главаря ОПГ, Саши Оболонского, обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, больше трехсот патронов калибра 7,62 миллиметра и специальные технические средства для снятия информации. Делом занималась полиция и прокуратура", – говорится в публикации.

По вышеизложенному источник ресурса утверждает, что связи в Нацполиции в очередной раз "помогли" Александру К-ко, поэтому на этом фоне, отметил он, кажутся не странными попытки "отмазать" его племянника, который сбил девочку ".

Журналисты добавляют, что в 2016 году Оболонский отметился тем, что поцарапав свой Bentley, порезал колеса неудачно припаркованных, по его мнению, автомобилей: этот момент попал на видео.

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Водитель Bentley порезал шины рядом припаркованных автомобилей: видео

Кроме того, еще один источник ресурса утверждает, что 23-летний Островский также был связан с Гражданским корпусом "Азов", представители которого, по некоторым данным, "имеют свои интересы в Оболонском районе Киева и плотно взаимодействуют с правоохранительными органами".

Напомним, вечером 24 июля в Киеве Кирилл Островский на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а его после погони задержали правоохранители. 26 июля Шевченковский райсуд Киева избрал Островскому меру пресечения: пребывание под стражей без права внесения залога в течение 60 дней, то есть до 21 сентября 2018 года.



Добавим, как уверяют очевидцы, вероятный виновник смерти ребенка после аварии "кричал, что всем, кто рядом, платит 1 тысячу долларов, и никто ничего не видел".