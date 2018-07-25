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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Островский не был пьяным в момент аварии с Hummer в Киеве: данные с драгера

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Водитель Hummer Островский был трезвым в момент аварии в Киеве
Водитель Hummer Островский был трезвым в момент аварии в Киеве / Кадр из видео

По предварительным данным, водитель Hummer Кирилл Островский, который 24 июля насмерть сбил девочку в Киеве, не был пьян в момент аварии. Устройство драгер не обнаружило в организме мужчины алкоголь.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на прес-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

Вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Водителем автомобиля Hummer оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit&Sweet. Полиция сообщила Островскому о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

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Мы ожидаем результаты отчетов на алкогольное и наркотическое опьянение. По предварительной информации, драгер не выявил алкогольного опьянения, но окончательные результаты мы сможем обнародовать после того, как получим заключение экспертизы,
– рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Максимец отметила, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании Островскому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Скорее всего, завтра (26 июля) мы будем обращаться в Шевченковский районный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без залога". – сказала спикер.

Она также сообщила, что уже установили владельца автомобиля Hummer, так как транспортное средство не принадлежит самому Островскому.

Максимец добавила, что сейчас также выясняется, действительно ли водитель Hummer пытался скрыться с места аварии, о чем рассказали очевидцы.

После анализа записей камер видеонаблюдения, в том числе нагрудных камер полицейских, которые его задерживали, установления и допроса очевидцев происшествия будет решен вопрос о дополнительной квалификации по 135 статье УК (Оставление в опасности), но для этого надо провести еще ряд следственных действий,
– объяснила спикер прокуратуры.

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"Очевидцы указывают на то, что он якобы остановился примерно через 50 метров от пешеходного перехода, а потом снова поехал, припарковался. По словам очевидцев, даже якобы пытался снять номерные знаки, но мы должны это подтвердить в рамках уголовного производства, поэтому сейчас проводятся следственные действия", – добавила Максимец.

Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП ДТП з Hummer у Киеве Криминальные новости Новости Киева Алкоголь Расследования
Источник: 24 Канал
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