Водитель Hummer Островский, сбивший девочку в Киеве, рассказал о тех трагических событиях

Кирилл Островский, который подозревается в смертельном ДТП на пешеходном переходе в Киеве, в результате чего погибла 10-летняя девочка, утверждает, что машина у него была неисправной, однако ехал он с умеренной скоростью.

Об этом он заявил в Шевченковском райсуде Киева, где ему выбирают меру пресечения.

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"Я ехал во второй полосе справа. В правой полосе стоял припаркованный автомобиль. Из-за машины, стоявшей в правом ряду, выбежали двое детей. Выбежали очень быстро. Первый ребенок успел проскочить ... Ехал я по ощущениям с умеренной скоростью. Почему не затормозила машина, я не понимаю", – подчеркнул он.

В то же время Островский отметил, что автомобиль у него был неисправен.

Как утверждает молодой человек, тогда он бросил машину, чтобы побежать и проверить, что случилось с девочкой.

"Сначала я побежал к телу девочки, а потом подошел к внедорожнику и снял задние номера, передние же были разбиты. Почему я это сделал? Потому что у меня тоже есть семья. Люди снимали на видео", – подчеркнул он.

По его словам, ранее отец перепутал последовательность событий, когда говорил, что Кирилл прежде всего скрутил номера.

"Я не снимаю с себя ответственности. Попытки скрыться не было. Есть фотографии, где я стою с телефоном ... Я очень сожалею о случившемся. Чувствую себя виновным. Поэтому прошу к себе снисхождения. Прошу не отправлять под арест, чтобы я мог зарабатывать деньги и помогать семье девочки", – заявил вероятный виновник ДТП.

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Добавим, адвокат Островского сообщил, что семья парня сейчас "помогает семье потерпевших, помогает матери и с перелетом", а защита обвиняемого со своей стороны требует более мягкой меры пресечения.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.



Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet.



Островскому уже объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям: мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.