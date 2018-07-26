16:50
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 19°C
  • пятница
    26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Водитель Hummer Островский, сбивший девочку в Киеве, рассказал о тех трагических событиях

823 Читати новину українською

Кирилл Островский, который подозревается в смертельном ДТП на пешеходном переходе в Киеве, в результате чего погибла 10-летняя девочка, утверждает, что машина у него была неисправной, однако ехал он с умеренной скоростью.

Об этом он заявил в Шевченковском райсуде Киева, где ему выбирают меру пресечения.

Читайте также: Суд над Островским: онлайн-трансляция заседания в отношении водителя Hummer, сбившего девочку в Киеве

"Я ехал во второй полосе справа. В правой полосе стоял припаркованный автомобиль. Из-за машины, стоявшей в правом ряду, выбежали двое детей. Выбежали очень быстро. Первый ребенок успел проскочить ... Ехал я по ощущениям с умеренной скоростью. Почему не затормозила машина, я не понимаю", – подчеркнул он.

В то же время Островский отметил, что автомобиль у него был неисправен.

Как утверждает молодой человек, тогда он бросил машину, чтобы побежать и проверить, что случилось с девочкой.

"Сначала я побежал к телу девочки, а потом подошел к внедорожнику и снял задние номера, передние же были разбиты. Почему я это сделал? Потому что у меня тоже есть семья. Люди снимали на видео", – подчеркнул он.

По его словам, ранее отец перепутал последовательность событий, когда говорил, что Кирилл прежде всего скрутил номера.

"Я не снимаю с себя ответственности. Попытки скрыться не было. Есть фотографии, где я стою с телефоном ... Я очень сожалею о случившемся. Чувствую себя виновным. Поэтому прошу к себе снисхождения. Прошу не отправлять под арест, чтобы я мог зарабатывать деньги и помогать семье девочки", – заявил вероятный виновник ДТП.

Читайте также: Наезд Hammer'а на девочку в Киеве: отец задержанного обнародовал их версию событий

Добавим, адвокат Островского сообщил, что семья парня сейчас "помогает семье потерпевших, помогает матери и с перелетом", а защита обвиняемого со своей стороны требует более мягкой меры пресечения.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet.

Островскому уже объявили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям: мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Аварии и ДТП Судьи ДТП з Hummer у Киеве
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
сегодня, 16:00 Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
Крістіна Бердинських
Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
сегодня, 15:02 Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
Ілля Кенігштейн
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сегодня, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 2004
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сегодня, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 5053
Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
сегодня, 06:30 Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
27809
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
На Майдане собрались 5 тысяч человек. "Беркут" снес палатки
22 ноября 2013 , 22:28 37
Китай выделит Украине 10 миллиардов на национальные проекты
 18 апреля 2011 , 18:59
"Заря" упустила победу над "Фенербахче" в дебютном матче группового этапа Лиги Европы
 15 сентября 2016 , 22:07
Российский клуб официально представил украинского хавбека из Шахтера
 27 июня 2017 , 19:26
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук