Воровали миллионами: осудили должностных лиц облэнерго и водоканала Харькова

Высший антикоррупционный суд 6 августа признал виновными 2 бывших должностных лиц Харьковоблэнерго и Харьковводоканала. Их судили за хищение почти 20 миллионов гривен.

Перед судом предстал бывший заместитель начальника финансового управления Харьковоблэнерго. Тоже судили єкс-первого заместителя генерального директора Харьковводоканала.

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За что их судили

По данным следователей, должностные лица заключили неправомерный договор перевода долга. В соглашении говорилось, что Харьковводоканал передал частной фирме права долга 19,62 миллиона гривен перед Харьковоблэнерго. Это были деньги за поставку электроэнергии.

Однако впоследствии работники частной компании не уплатили этот долг перед Харьковоблэнерго. А средства, которые получили от Харьковводоканала, перечислили на банковские счета других предприятий. В назначении платежей были услуги, которые никто не предоставлял.



Заседание, где судили мужчин / Скриншот "Слово и Дело"

Какое наказание получили мужчины

Подсудимые были фигурантами дела по статье о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. По ней они и получили наказание