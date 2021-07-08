Осудили фанатов так называемой "Новороссии": готовили диверсию железной дороги на Харьковщине

В Харьковской области суд признал 2 человек виновными в организации диверсии на железной дороге. А именно, попытке подорвать пути в 2015 году. Следователи считают, что осужденные были сторонниками идеи создания так называемой "Новороссии". Также стало известно, что один из них служил в Госпогранслужбе.

Об этом сообщили 8 июля. Решение принял Купянский горрайонный суд Харьковской области.

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Как за ними начали следить

В начале августа 2015 года в поле зрения правоохранителей попал первый обвиняемый. Он, якобы, поддерживал идею создания так называемой "Новороссии" в составе Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Злоумышленник обратился к гражданину Украины, у которого попросил помочь найти орудие для ряда диверсий. Также мужчина нашел соучастника, который впоследствии предстал перед судом, как второй обвиняемый.

Поймали с поличным

После этого организатор преступления и его руководство приняли у гражданина Украины, как они думали, взрывное устройство. Однако это была подделка бомбы.

Примерно в 11:00 вечера 11 августа 2015 года они заложили "взрывчатку" на железнодорожном перегоне Харьков – Купянск в районе поселка Грушевка Купянского района.

Через несколько минут после этого организатор активировал детонатор фальшивой бомбы звонком с мобильного. Сразу после этого злоумышленника задержали сотрудники СБУ.

Один из них "Отличный пограничник"

Суд установил, что сообщник организатора преступления тогда работал в Госпогранслужбе. Он имел звание старшего прапорщика.

В служебной записке пограничника было указано, что в зоне АТО он не находился. Также отметили, что он "рапортов по этому поводу не писал, патриотических взглядов не высказывает и избегает обсуждения общественно-политической ситуации".

При этом служащего неоднократно отмечали за добросовестный труд грамотами. А в 2006 году его вообще наградили нагрудным знаком "Отличный пограничник" 2 степени. А в 2007 году мужчина получил медаль "За безупречную службу".

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Злоумышленники хранили арсенал

Сразу после задержания подозреваемых, в их домах провели обыски. Там правоохранители нашли немало интересного.

Какое оружие нашли у организатора:

226 патронов калибра 5,45 миллиметра;

реактивную противотанковую гранату РПГ-22;

две ручные гранаты РГД-5,

взрыватель УДО и две ручные гранаты РГО.

Что изъяли в сообщника:

439 патронов калибра 5,45 миллиметра;

2 патрона калибра 9 миллиметров;

2 ручные гранаты Ф-1;

2 взрывателя УЗРГМ-2.

Какое наказание их ждет

Суд признал мужчин виновными в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса. В частности, в незаконном обращении с оружием, диверсии и законченном покушении на преступление. Они оба проведут в тюрьме по 10 лет.