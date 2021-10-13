Осудили молодого человека, который жестоко избил 14-летнюю девушку в Харькове

В Харькове 16-летний парень в июне 2021 года жестоко избил младшую девушку на глазах у друзей. Адвокаты смогли добиться того, что пострадавшая выиграла дело в суде, а ее нападавший – получил наказание.

Адвокат Илья Воробьев из компании "Миллер" представлял интересы девушки в суде бесплатно. Приговор нападавшему огласили 13 октября.

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Как наказали нападавшего

16-летний парень признан виновным в нанесении легких телесных повреждений 14-летней девушке.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 120 часов общественных работ и удовлетворил гражданский иск частично. Девушке должны выплатить 35 тысяч гривен в качестве моральной компенсации.

Справедливость восторжествовала, а мы искренне рады, что имели возможность оказать свою помощь там, где она была наиболее нужна,

– прокомментировал адвокат Илья Воробьев.

Избиение девушки в Харькове: главное

11 июня в одном из дворов Харькова парень зверски избил девушку на глазах у ее сверстников.

Группа "друзей" девушки даже не попытались вступиться за нее.

В результате нападения 14-летняя девушка получила многочисленные травмы и сломанный нос.

Впоследствии мать пострадавшей опубликовала видео извинения парня перед своей жертвой. Стоя на коленях, он неохотно просит прощения у пострадавшей и других девушек.

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Полный текст публикации юридической компании "Миллер"

Справедливость существует. Мы это доказали, потому что выиграли сегодня дело избитой в Харькове 14-летней девушки. Суд огласил приговор нападавшему.

16-летний парень признан виновным в нанесении легких телесных повреждений 14-летней харьковчанке.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 120 часов общественных работ и удовлетворил гражданский иск нашего адвоката частично – 35 000 (тридцать пять тысяч) гривен осужденный обязан уплатить нашей клиентке в качестве моральной компенсации.

Адвокаты Миллер, юридическая компания взялись Pro bono (безвозмездно) представлять интересы потерпевшего в результате избиения (https://bit.ly/3lvIswP).

Что предшествовало:

11 июня в Харькове произошло событие, которое мы не смогли оставить без внимания. Во время посиделок в компании друзей на улице 16-летний парень начал избивать свою 14-летнюю подругу.

На распространенном в СМИ видео (bit.ly/3zlgY1G) снято, как юноша наносит пострадавшей удары кулаками и ногами по лицу, голове, телу. Кроме этого, ей нанесена психологическая травма.

"Приговор по уголовному делу и назначенное наказание должны стать достойным уроком для осужденного. Справедливость восторжествовала, а мы искренне рады, что имели возможность оказать свою помощь там, где она была наиболее нужна", – комментирует адвокат уголовной практики Илья Воробьев.