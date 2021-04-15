В Кривом Роге осудили мужчину, который "заминировал" дом родителей Зеленского
Жителя Кривого Рога приговорили к 4 годам лишения свободы. Он в феврале 2021 года угрожал взорвать дом, в котором живут родители Владимира Зеленского.
Источник:Реестр судебных решений
В решении суда говорится также об испытательном сроке – 2 года. Это значит, что если за 2 года мужчина не совершит нового преступления – его лишат наказания.
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Злоумышленнику 59 лет, он во время заседания полностью признал свою вину. Стоит отметить, что с него также взыщут почти 4 тысячи гривен судебных расходов в пользу государства.
Суд также принял решение о том, чтобы взыскать с осужденного свыше 65 тысяч гривен в пользу 3-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Эта сумма будет возмещением причиненного материального ущерба.
Приговор вынес Дзержинский районный суд города.
"Минирование" жилья родителей Зеленского: что известно
- О "заминировании" мужчина сообщил в феврале 2021 года. Его задержали правоохранители за считанные часы.
- Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.
- Тогда в СМИ сообщали, что мужчина совершил такое преступление якобы из-за того, что недоволен своей пенсией.
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