Жителя Кривого Рога приговорили к 4 годам лишения свободы. Он в феврале 2021 года угрожал взорвать дом, в котором живут родители Владимира Зеленского.

В решении суда говорится также об испытательном сроке – 2 года. Это значит, что если за 2 года мужчина не совершит нового преступления – его лишат наказания.

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Злоумышленнику 59 лет, он во время заседания полностью признал свою вину. Стоит отметить, что с него также взыщут почти 4 тысячи гривен судебных расходов в пользу государства.

Суд также принял решение о том, чтобы взыскать с осужденного свыше 65 тысяч гривен в пользу 3-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Эта сумма будет возмещением причиненного материального ущерба.

Приговор вынес Дзержинский районный суд города.

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