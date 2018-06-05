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Осуждаем подавление тех, кто работает на защиту правды,–Канада отреагировала на приговор Сущенко

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Романа Сущенко приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима
Романа Сущенко приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд осудила возмутительный приговор российского суда незаконно задержанному в Москве украинскому журналисту Роману Сущенко.

4 июня суд в России приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в шпионаже.

Защита украинца 5 июня намерена подать апелляцию на такой приговор.

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Свое возмущение по поводу приговора Сущенко уже выразил президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который предостерег украинцев от поездок в Россию.

Приговор Сущенко осудили в Канаде.

Министр иностранных дел Канады украинского происхождения Христя Фриланд, комментируя ситуацию с Сущенко, вспомнила, что в прошлом она тоже была журналистом.

Как бывший журналист, я потрясена  арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам в тюрьме в России. Канада осуждает эту попытку подавить тех, кто работает на защиту правды,
– написала Фриланд на своей странице в Twitter.

К слову, ранее заявление с требованием освободить украинского журналиста из российского заключения обнародовала ОБСЕ.

Теги: журналисты Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Роман Сущенко заложники Канада
Источник: 24 Канал
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