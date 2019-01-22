Осужденного украинского журналиста Шаройко перевели из СИЗО в колонию в Беларуси

Украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за якобы шпионаж, перевели из СИЗО в бобруйскую исправительную колонию.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

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По словам Игоря Кизима, перевод в колонию состоялся еще до нового года, с того времени Шаройко в тюрьме посетила его супруга. Кроме того, 23 января с журналистом в колонии встретится украинский консул.

Вопросы о помиловании или обмене не лежат в компетенции МИД, этим занимается СБУ,

– отметил посол.

Напомним, корреспондента "Украинского радио" в Минске Павла Шаройко КГБ Беларуси арестовало 25 октября 2017 года. 12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями. В конце февраля было известно, что ему уже вынесли приговор, однако решение суда держалось в тайне. Позднее стало известно, что его приговорили к 8 годам.

Почему начался шпионский скандал с Беларусью? Минск осудил на восемь лет корреспондента Укринформа в Беларуси Павла Шаройко, обвинив того в службе на украинскую разведку. Кроме того, там разрешили российскому ФСБ беспрепятственно похитить украинца Гриба, которого российские террористы задержали на их территории и переправили в РФ. Украина же в июне 2017 года задержала гражданина Беларуси Юрия Политику, тоже по подозрению в шпионаже. Тот успел даже расколоться и сдать подельников, надеясь на смягчение наказания. Поэтому шпионские скандалы следует рассматривать в политическом контексте.