Осужденную за смертельное ДТП Зайцеву этапировали в исправительный центр – фото

Виновницу в смертельном ДТП в Харькове, из-за которого погибли 6 человек, Алену Зайцеву 2 сентября этапировали в колонию. Зайцева будет отбывать наказание в исправительном центре на территории Днепропетровской области.

В Покровский исправительный центр №79 Зайцеву этапировали в понедельник, 2 сентября, сообщает прессекретар Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, пишет "МедиаПорт".

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Что это за место?

Государственное учреждение "Покровский исправительный центр" №79 расположен в городе Покров, что на Днепропетровщине.

Это исправительный центр открытого типа для женщин, осужденных к ограничению свободы, сообщает сайт Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний.



Скриншот с видео

Центр имеет сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, которых осудили впервые за совершенные по неосторожности преступления или умышленные преступления небольшой и средней тяжести.



Фото с фейсбук-страницы центра

Фото с фейсбук-страницы центра

14 августа в Харькове прошел суд, на котором рассматривали апелляции участников смертельного ДТП Геннадия Дронова и Алены Зайцевой. Адвокаты требовали отменить приговор виновникам аварии или, по крайней мере, смягчить его. Однако суд отказал – обоим оставил по 10 лет заключения и возмещения материального ущерба.

Второй приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.

Что известно о смертельное ДТП в Харькове?8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова, столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу продолжался более года, прошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.