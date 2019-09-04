21:25
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Осужденную за смертельное ДТП Зайцеву этапировали в исправительный центр – фото

      906 Читати новину українською
      Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в колонию
      Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в колонию / Цензор.нет

      Виновницу в смертельном ДТП в Харькове, из-за которого погибли 6 человек, Алену Зайцеву 2 сентября этапировали в колонию. Зайцева будет отбывать наказание в исправительном центре на территории Днепропетровской области.

      В Покровский исправительный центр №79 Зайцеву этапировали в понедельник, 2 сентября, сообщает прессекретар Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, пишет "МедиаПорт".

      Обратите внимание: В деле смертельного ДТП с Зайцевой появились неожиданные детали

      Что это за место?

      Государственное учреждение "Покровский исправительный центр" №79 расположен в городе Покров, что на Днепропетровщине.

      Это исправительный центр открытого типа для женщин, осужденных к ограничению свободы, сообщает сайт Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний.


      Скриншот с видео

      Центр имеет сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, которых осудили впервые за совершенные по неосторожности преступления или умышленные преступления небольшой и средней тяжести.


      Фото с фейсбук-страницы центра

      Фото с фейсбук-страницы центра

      14 августа в Харькове прошел суд, на котором рассматривали апелляции участников смертельного ДТП Геннадия Дронова и Алены Зайцевой. Адвокаты требовали отменить приговор виновникам аварии или, по крайней мере, смягчить его. Однако суд отказал – обоим оставил по 10 лет заключения и возмещения материального ущерба.

      Второй приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.

      Что известно о смертельное ДТП в Харькове?8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова, столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу продолжался более года, прошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии.

      blog_ava
      Вторая часть фильма "Малефисента": трейлер и новые постеры с Анджелиной Джоли
      сегодня
      2797
      Теги: Расследования Новости Украины Новости политики Новости Харькова Судьи ДТП в Харькове
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      7
      Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      сегодня , 20:05 Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      Інна Жолобович 62
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      сегодня , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      733
      Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      сегодня , 19:33 Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      69
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сегодня , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 489
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук