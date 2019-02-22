Осужденный на 13 лет: доброволец заявляет о несправедливом решении суда

Доброволец войны на Донбассе Александр Харковец убежден, что суд несправедливо осудил его брата на 13 лет якобы за убийство жены, не имея достаточно доказательств его вины.

Об этом Александр рассказал в комментарии 24 каналу.

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Речь идет об убийстве, которое произошло в Киеве в марте 2018 года. Тогда на проспекте Маяковского в квартире многоэтажки нашли тело мертвой женщины со следами удушения. Ее муж Роман выпрыгнул из окна 7 этажа, пытаясь совершить самоубийство. К счастью, он остался жив. Позже его задержали по подозрению в убийстве.

Через год, 6 февраля 2019 года, Деснянский райсуд Киева приговорил Романа к 13 годам лишения свободы за якобы совершение умышленного убийства своей жены. Как объяснила 24 каналу адвокат осужденного Валерия Коломиец, суд вынес приговор лишь на основе признательных показаний Романа. Эти показания он дал на следующий день после задержания. Никаких других доказательств, которые бы указывали на то, что именно Роман стал виновником этих событий, нет.

Как рассказала адвокат, в ночь убийства, 2 марта, жена Романа вместе с коллегами возвращалась с работы на такси. Последний раз ее видели, когда она направлялась к своему подъезду от автомобиля около часа ночи.

По словам Романа, он ждал жену с работы, готовя ужин. Когда она ему сообщила, что уже почти под домом, он услышал что кто-то звонит в дверь общего коридора – человек просил пустить его, представился соседом снизу, которого затопило. Роман открыл дверь и, вернувшись в свою квартиру, получил удар по голове. Когда пришел в себя – увидел, что его жена лежит у дверей квартиры. В квартире были разбросаны вещи, исчезли деньги и мобильный телефон жены.

Роман пытался оказать медицинскую помощь. Но увидел что она уже мертва. После этого, находясь в шоковом состоянии, он выбежал из дома, чтобы найти убийцу. Затем вернулся и закрылся в квартире, никому ни о чем не сообщил. Тяжелое психологическое состояние Романа подтверждается тем, что за эти сутки, находясь в квартире, он дважды пытался покончить жизнь самоубийством. Один раз – повеситься, второй раз – выпрыгнул с седьмого этажа дома,

– рассказала адвокат.

3 марта 2018 года тело жены Романа нашли ее родители. Они забили тревогу после того, как ни Роман, ни его жена больше суток не выходили на связь. Родители приехали к ним домой и после того, как дверь никто не открыл, вызвали полицию.

Адвокат отметила, что все свидетели указывали на то, что у Романа с женой были прекрасные отношения, они имели общие планы работы и увеличения своей семьи. Никто из родственников и друзей никогда не был свидетелем их ссор или неприязненных отношений.

Отсутствие реального мотива судом учтено не было. Зато был принят во внимание сценарий, будто Роман в одну секунду решил ударить любимую жену по голове после чего ее задушить – без всякой на то причины или основания. Прокуратура четко указывает каким именно предметом было совершено преступление, но в свою очередь суду этот предмет так и не предоставила. Кроме того, согласно заключению эксперта, этот предмет идентифицировать невозможно. Ни экспертного заключения, которое бы указывало на совершение данного преступления именно Романом – следы эпителия, крови, отпечатки пальцев и т.д. – нету,

– рассказала Коломиец.

Также, по ее словам, до сих пор не найдено телефон погибшей, который был с ней в момент возвращения домой. Как показал доступ к трафику по номеру телефона, он выходил на связь уже после ее смерти в нескольких километрах от дома. В свою очередь его место нахождения не установлено до сих пор, а суд это обстоятельство во внимание не принял. Хотя именно он, в первую очередь, указывает на существование третьего постороннего лица в этих событиях, унесшего телефон и включавшего его покидая место происшествия.

Единственным доказательством, по словам адвоката, на котором основывается обвинение против его клиента, является его признание вины на первичных этапах досудебного расследования.

Как рассказал брат осужденного, Роман страдал от игромании, из-за чего часто попадал в долги. Из-за этого он и сделал свою роковую ошибку – находясь в шоковом состоянии и обвиняя себя в том, что жена погибла из-за его проблем с долгами, он не вызвал полицию. Также, по словам Александра, в ходе следствия было изменено данные медицинского обследования его брата, которое подтверждало, что его ударили по голове. Сейчас защита Романа готовит апелляцию на приговор суда.

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