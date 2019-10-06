Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
В Запорожье бойцы осваивали мощное оружие
5 октября в Украине отмечают День бойца территориальной обороны – новый профессиональный праздник, основан с началом войны с Россией. По случаю этого дня бойцы 110 бригады в Запорожье не только получали награды, но и отрабатывали военные навыки.
Запорожские терооборонщики учились стрелять из автоматов, пулеметов и гранатометов. Что интересно, все они до войны были гражданскими, большинство – пожилые мужчины, которые когда-то служили в советской армии. А младшие – вообще никогда не были в армии
Смотрите яркое видео учений:
Подросток совершил жуткое ДТП на Одесщине
В Одесской области 16-летний подросток взял без разрешения родительский Mercedes и совершил смертельное ДТП. По информации пресс-службы полиции Одессы, 2 октября несовершеннолетний парень ездил по улицам без водительских прав недалеко от Черноморска.
Однако не справился с управлением и протаранил сразу две машины – "Москвич" и Honda. От столкновения 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами в больницу
Подросток совершил ДТП в Одесской области: видео
Волкер обнародовал личные сообщения на допросе
Конгрессмены опубликовали новые детали расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. Обновленный отчет составили на основе последнего показания бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и его личных сообщений.
Смотрите видео: что рассказал Волкер
Скандал в центре реабилитации детей в Одессе
В одесском центре реабилитации детей разгорелся скандал. Там 14-летняя воспитанница наглоталась химикатов, чтобы сбежать из нечеловеческих условий. Когда девочке стало совсем плохо, воспитатели не вызвали ей скорую, а наоборот – начали ей угрожать.
Что произошло в центре психологической реабилитации: смотрите видео
Благотворители восстановили дом матери-одиночки, у которой хотели забрать детей
На Львовщине неравнодушные люди спасли дом для матери-одиночки с двумя детьми. За плохие условия проживания соцслужбы угрожали забрать у нее маленьких сына и дочь. Денег на ремонт не было, а здание с каждым днем расползалось на глазах.
Впечатляющую историю женщины-одиночки услышали благотворители и объявили сбор средств. Вдруг произошло чудо – теперь у дома есть новый фасад и крыша, а скоро будет и ванна.
Смотрите видео от корреспондентов 24 канала:
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