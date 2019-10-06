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      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      В Запорожье бойцы осваивали мощное оружие

      5 октября в Украине отмечают День бойца территориальной обороны – новый профессиональный праздник, основан с началом войны с Россией. По случаю этого дня бойцы 110 бригады в Запорожье не только получали награды, но и отрабатывали военные навыки.

      Запорожские терооборонщики учились стрелять из автоматов, пулеметов и гранатометов. Что интересно, все они до войны были гражданскими, большинство – пожилые мужчины, которые когда-то служили в советской армии. А младшие – вообще никогда не были в армии

      Смотрите яркое видео учений:

      Подросток совершил жуткое ДТП на Одесщине

      В Одесской области 16-летний подросток взял без разрешения родительский Mercedes и совершил смертельное ДТП. По информации пресс-службы полиции Одессы, 2 октября несовершеннолетний парень ездил по улицам без водительских прав недалеко от Черноморска.

      Однако не справился с управлением и протаранил сразу две машины – "Москвич" и Honda. От столкновения 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами в больницу

      Подросток совершил ДТП в Одесской области: видео

      Волкер обнародовал личные сообщения на допросе

      Конгрессмены опубликовали новые детали расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. Обновленный отчет составили на основе последнего показания бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и его личных сообщений.

      Смотрите видео: что рассказал Волкер

      Скандал в центре реабилитации детей в Одессе

      В одесском центре реабилитации детей разгорелся скандал. Там 14-летняя воспитанница наглоталась химикатов, чтобы сбежать из нечеловеческих условий. Когда девочке стало совсем плохо, воспитатели не вызвали ей скорую, а наоборот – начали ей угрожать.

      Что произошло в центре психологической реабилитации: смотрите видео

      Благотворители восстановили дом матери-одиночки, у которой хотели забрать детей

      На Львовщине неравнодушные люди спасли дом для матери-одиночки с двумя детьми. За плохие условия проживания соцслужбы угрожали забрать у нее маленьких сына и дочь. Денег на ремонт не было, а здание с каждым днем расползалось на глазах.

      Впечатляющую историю женщины-одиночки услышали благотворители и объявили сбор средств. Вдруг произошло чудо – теперь у дома есть новый фасад и крыша, а скоро будет и ванна.

      Смотрите видео от корреспондентов 24 канала:

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Новости Украины Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Война на Донбассе Новости Запорожья Новости Одессы Видео недели
      Источник: 24 канал
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