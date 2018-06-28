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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Освещать Leopolis Jazz Fest приехал ведущий топовой радиостанции в Великобритании

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Львов джазует уже второй день подряд на Leopolis Jazz Fest 2018. Хедлайнерами 28 июня были известные в музыкальном мире исполнители: Ли Ритенур и Дэйв Грусин. Тысячи фанатов съехались во Львов из Украины и мира, чтобы их послушать.

Ведущий известной в Великобритании радиостанции JazzFm уже второй раз во Львове. Кристофер Марк Прайс специально приезжает освещать фестиваль.

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Кристофер делает прямые включения из Львова на волнах JazzFm. Сегодня удалось, в частности, записать интервью с Джейми Колом. Он просто очаровал львовскую публику в первый день летнего фестиваля. Львовяне говорят, что пришли на фест за невероятной атмосферой и альтернативной музыкой, которую играют вживую. Некоторые даже специально приехали из других городов, чтобы поджазовать по-львовски.

В этом году выступают исполнители, которые сочетают в своем джазе рок, и поп-музыку, и нотки модерна, и даже арт. Это, действительно, отличается от того, что я слышал здесь в прошлый раз, когда звучал только джаз в его классическом понимании,
– рассказал ведущий JazzFm Кристофер Марк Прайс.

Уже 29 июня во Львове выступят музыканты из Израиля, США, Германии, Дании и Украины.

Больше – смотрите в сюжете.

Напомним, Львов традиционно в конце июня заполонил джаз. В городе стартовал крупнейший джазовый фестиваль – Leopolis Jazz Fest. В 2018 году он сменил название, но не изменил традициям – на львовских сценах выступят лучшие джазмены со всего мира.

Теги: Новости Украины Великобритания Новости Львова Музыка
Источник: 24 канал
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