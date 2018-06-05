Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно

Лето только началось, но уже успело одарить нас жарой. В такие дни важно не забывать часто пить, не дожидаясь ощущения жажды, и не только воду. Существуют различные источники пополнения водного баланса – овощи, фрукты, разнообразные напитки. Если хотите попробовать что-то необычное – вот 5 напитков, которые вы быстро можете приготовить самостоятельно.

Яблочная вода

Один из самых простых, но и самых вкусных напитков. Берете килограмм любых яблок, очищаете от кожуры и косточек, режете тонкими ломтиками, присыпаете сахаром, заливаете литром кипятка и варите 15 минут. Можно также добавить цедру и сок из двух лимонов.

Яблочная вода

После приготовления дайте "яблочной воде" остыть и процедите ее. Пить напиток можно или комнатной температуры, или с добавлением кубиков льда.

А какие напитки в жару предпочитаете вы? Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в напитках: