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Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно

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Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно

Лето только началось, но уже успело одарить нас жарой. В такие дни важно не забывать часто пить, не дожидаясь ощущения жажды, и не только воду. Существуют различные источники пополнения водного баланса – овощи, фрукты, разнообразные напитки. Если хотите попробовать что-то необычное – вот 5 напитков, которые вы быстро можете приготовить самостоятельно.

Яблочная вода

Один из самых простых, но и самых вкусных напитков. Берете килограмм любых яблок, очищаете от кожуры и косточек, режете тонкими ломтиками, присыпаете сахаром, заливаете литром кипятка и варите 15 минут. Можно также добавить цедру и сок из двух лимонов.

Яблучна вода

Яблочная вода

После приготовления дайте "яблочной воде" остыть и процедите ее. Пить напиток можно или комнатной температуры, или с добавлением кубиков льда.

А какие напитки в жару предпочитаете вы? Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в напитках:

Домашний лимонад

Лимонад – это, пожалуй, самый популярный напиток в летнюю жару. Возьмите 7 лимонов, выжмите из них сок и добавьте сахар, залив сок двумя литрами кипятка. Перемешайте смесь и оставите на ночь в прохладном месте, а на следующий день перемешайте еще раз и добавьте еще немного сахара по вкусу. После этого профильтруйте смесь и охладите ее до комфортной вам температуры.

Домашній лимонад

Домашний лимонад

Клубничное фраппе

Июнь – месяц клубники, поэтому приготовить этот напиток не составит труда. В блендер кладете 150 грамм клубники, лед, добавляете немного молока или жидких сливок и сбиваете до однородной массы. Полученную смесь вылейте в стакан и добавьте взбитых сливок. Стакан можно украсить клубникой.

полуничне фарппе

Клубничное фраппе

Апельсиновый морс

Морс – хороший способ избавления от жажды. Чтобы приготовить апельсиновый морс, возьмите два апельсина, очистите их от цедры и белой мякоти, и выжмите сок. То, что осталось, залейте водой, добавьте цедру, лимонную кислоту и корицу, и проварите на слабом огне 15 минут. Дайте смеси остыть, после чего процедите ее и добавьте сок. Готово!

апельсиновий морс

Апельсиновый морс

Шоколадно-молочный коктейль

На десерт – рецепт шоколадно-молочного коктейля. Берете 250 мл молока, заливаете его в блендер, добавляете мороженое, 2 столовые ложки какао и сахарную пудру. Хорошо взбейте смесь – до образования пенки. Готовый коктейль можно украсить ложкой взбитых сливок или посыпать перетертым шоколадом.

Шоколадно-молочний коктейль

Шоколадно-молочный коктейль

Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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