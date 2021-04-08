В Украине сняли документальный фильм об освобождении облгосадминистрации от сепаратистов. В нем покажут хронологию событий 8 апреля 2014 года.

Премьера фильма состоится на 24 канале уже 11 апреля в 22:00. Документальный фильм создан украинской кинокомпанией Mainstream Pictures совместно с Министерством культуры и информационной политики и Министерством внутренних дел.

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Фильм посвящен событиям 8 апреля 2014 года. Тогда бойцы Калиновского полка Национальной гвардии вписали новую страницу в историю Украины.

За считанные минуты силовики освободили здание Харьковской областной госадминистрации от вооруженных пророссийских сепаратистов. Этим военные предотвратили создание очередной самопровозглашенной республики.

О деталях масштабной спецоперации расскажут министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-командующий Национальной гвардии Степан Повторак.

Анонс документального фильма "Освобождение Харьковской ОГА": смотрите видео