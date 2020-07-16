Нацполиция опубликовала видео операции спецподразделения КОРД по освобождению предпринимателя Сергея Ткаченко, похищенного в Киеве 1 июля. Об освобождении мужчины стало известно 15 июля.

Злоумышленники держали Ткаченко прикованным к батарее в подвальном помещении одного из домов в Голосеевском районе Киева. Председатель Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что удалось задержали 5 злоумышленников, сообщает 24 канал.

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По словам Ткаченко, похитители пытали его, требуя крупную сумму денег.

"Задержанные – граждане Украины, преимущественно жители Киева. Один – уроженец Донецкой области, второй – уроженец Луганской области", – рассказал Клименко.

Смотрите видео задержания похитителей бизнесмена Ткаченко в Киеве:

Накануне заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что сейчас с Ткаченко работают медики, а его жизни ничего не угрожает. Совсем скоро он вернется к своим родным.

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Что известно о похищении Ткаченко