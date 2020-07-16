Освобождение похищенного предпринимателя в Киеве: появилось видео спецоперации КОРД
Нацполиция опубликовала видео операции спецподразделения КОРД по освобождению предпринимателя Сергея Ткаченко, похищенного в Киеве 1 июля. Об освобождении мужчины стало известно 15 июля.
Злоумышленники держали Ткаченко прикованным к батарее в подвальном помещении одного из домов в Голосеевском районе Киева. Председатель Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что удалось задержали 5 злоумышленников, сообщает 24 канал.
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По словам Ткаченко, похитители пытали его, требуя крупную сумму денег.
"Задержанные – граждане Украины, преимущественно жители Киева. Один – уроженец Донецкой области, второй – уроженец Луганской области", – рассказал Клименко.
Смотрите видео задержания похитителей бизнесмена Ткаченко в Киеве:
Накануне заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что сейчас с Ткаченко работают медики, а его жизни ничего не угрожает. Совсем скоро он вернется к своим родным.
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Что известно о похищении Ткаченко
- Ткаченко похитили прямо из салона красоты 1 июля 2020 года.
- Как рассказали очевидцы, двое неизвестных надели на бизнесмена наручники, посадили в серое авто и увезли в неизвестном направлении.
- Семья бизнесмена заявляла, что его похитили российские силовики.
- До этого Ткаченко в течение нескольких лет судился с Россией за "отжатый" в оккупированном Крыму бизнес.
- В марте 2020 года российский суд заочно арестовал Ткаченко.