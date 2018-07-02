Освобождение Сенцова станет своего рода лекарством для России – чешские сенаторы написали Путину

Ведущие чешские сенаторы написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Twitter.

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Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны,

– говорится в письме.

В частности, к Путину обратились четыре сенатора – Вацлав Гавел, Иржи Шестак, Франтишек Бублан и Зденек Папушек.

Провідні чеські сенатори написали листа Путіну із закликом #FreeSentsov:

"Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення #Sentsov стане свого роду ліками і для вашої країни pic.twitter.com/7fb5uSrobp — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 2 июля 2018 г.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал.



Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письмо Путину с просьбой помиловать украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что украинский пленник Кремля не может быть помилован на основании официальной просьбы, которую прислал генеральный секретарь Совета Европы к президенту России Владимиру Путину.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.