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Освобождение Сенцова станет своего рода лекарством для России – чешские сенаторы написали Путину

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Чешские сенаторы обратились к Путину с требованием освободить Сенцова
Чешские сенаторы обратились к Путину с требованием освободить Сенцова / Фото из открытых источников

Ведущие чешские сенаторы написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Twitter.

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Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны,
– говорится в письме.

В частности, к Путину обратились четыре сенатора – Вацлав Гавел, Иржи Шестак, Франтишек Бублан и Зденек Папушек.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письмо Путину с просьбой помиловать украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что украинский пленник Кремля не может быть помилован на основании официальной просьбы, которую прислал генеральный секретарь Совета Европы к президенту России Владимиру Путину.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов Владимир Путин Чехия
Источник: 24 Канал
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