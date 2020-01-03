Освобожденные из плена украинцы временно поселятся в санатории и будут искать работу: видео
Большинству освобожденных из плена боевиков украинцам некуда вернуться домой. Их дома остались на оккупированных территориях. У многих из них нет документов.
Медицинское обследование освобожденных украинцев врачи уже почти закончили, а пациентов готовы выписывать. Выписать всех освобожденных пленных врачи готовы уже до 8 января. Об этом они рассказали "ТСН".
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Врачи рассказали, что обследование освобожденных пленных почти закончили, а здоровью большинства ничто не угрожает. Потребуется реабилитация, но неотложный вопрос к социальным службам, ведь многим некуда вернуться домой.
В правительстве заверили, что сразу после выписки из больницы тем, у кого нет жилья предложат проживание в санатории под Киевом. Туда сегодня уже переехал один из бывших пленников.
Жить там и проходить реабилитацию можно будет около месяца, а пока – чиновники будут искать работу и жилье в регионах, где пожелают освобожденные из плена.
В ближайшие недели им также обещают выплатить по 100 тысяч гривен помощи.
Смотрите видео, как освобожденные из плена украинцы готовятся к мирной жизни в Украине:
Коротко об обмене пленными:
- 29 декабря 2019 года Украина и представители донбасских оккупантов провели обмен пленными на КПВВ "Майорск".
- Домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человека.
- 17 переданных оккупантам лиц не захотели возвращаться на оккупированный Донбасс.
- 5 освобожденных украинцев решили остаться на Донбассе (то есть всего было обменено 81 украинцев).
- Освобожденных украинцев транспортировали самолетом в аэропорт "Борисполь". Там их встретили президент и родные. После этого некоторые освобожденные из плена отправились в реабилитационные центры.