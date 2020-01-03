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      Освобожденные из плена украинцы временно поселятся в санатории и будут искать работу: видео

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      Освобожденные из плена боевиков украинцы / Getty Images

      Большинству освобожденных из плена боевиков украинцам некуда вернуться домой. Их дома остались на оккупированных территориях. У многих из них нет документов.

      Медицинское обследование освобожденных украинцев врачи уже почти закончили, а пациентов готовы выписывать. Выписать всех освобожденных пленных врачи готовы уже до 8 января. Об этом они рассказали "ТСН".

      К теме: Слава Богу, остался жив: освобожденный из плена боевиков рассказал о пережитом

      Врачи рассказали, что обследование освобожденных пленных почти закончили, а здоровью большинства ничто не угрожает. Потребуется реабилитация, но неотложный вопрос к социальным службам, ведь многим некуда вернуться домой.

      В правительстве заверили, что сразу после выписки из больницы тем, у кого нет жилья предложат проживание в санатории под Киевом. Туда сегодня уже переехал один из бывших пленников.

      Жить там и проходить реабилитацию можно будет около месяца, а пока – чиновники будут искать работу и жилье в регионах, где пожелают освобожденные из плена.

      В ближайшие недели им также обещают выплатить по 100 тысяч гривен помощи.

      Смотрите видео, как освобожденные из плена украинцы готовятся к мирной жизни в Украине:

       

      Коротко об обмене пленными:

      Может вылиться в полномасштабную войну: детали противостояния США и Ирана
      3 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Новости политики Министерство социальной политики Украинцы в плену РФ
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