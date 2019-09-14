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      Освобожденные моряки едут домой, – Денисова

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      Людмила Денисова с освобожденными моряками
      Людмила Денисова с освобожденными моряками / Фото с Фейсбука Денисовой

      После обмена пленными украинские моряки обследовались в военном госпитале. Почти все они уже отправляются домой в Одессу.

      Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке отметила, что моряки спросили ее о судьбе всех других граждан Украины, которые пока находятся в тюрьмах РФ и в аннексированном Крыму.

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      Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены,
      – заверила Денисова.

      Кстати, все 24 моряка планируют продолжить служить в украинских Военно-морских силах.

      Недавно Зеленский провел неформальную встречу с освобожденными из плена моряками и членами их семей. Во время встречи гарант вручил военным президентские часы и заявил о выделении им жилья в Одессе.

       Важно: Второй этап обмена пленными между Украиной и РФ состоится в ближайшее время, – Пристайко

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?
      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Одессы Украинские моряки в плену Обмен пленными Людмила Денисова
      Источник: 24 канал
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