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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Освобожденные пограничники из русского плена прибыли в Киев

17:45, 2 марта 310 Читати новину українською

Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь уже дома. Их привезли в госпиталь Государственной пограничной службы, где их ждали журналисты и родные.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала Алексей Кондаков.

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Обмен состоялся в пятницу, 2 марта, на нейтральной территории пункта пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе, что на Харьковщине. Представители пограничной службы говорили, что договоренность об освобождении пограничников происходила на высшем уровне между Киевом и Москвой. Что касается условий, в которых держали пленных, то их состояние как для военнопленных — нормальное, однако, морально на них все же давили.

Лучшего отношения, чем к убийцам или ворам к нам не было, однако, нас не били,
— рассказал освобожденный из плена пограничник Богдан Марцонь.

Напомним, что 3 октября 2017 года в Сумской области во время выполнения мониторинга части российско-украинской границы исчезли 2 военнослужащих. Федеральная служба безопасности РФ тогда обвинила пограничников в незаконном пересечении их границы.

В плену России офицеры провели почти 4 месяца, все это время они находились в СИЗО. В Государственной пограничной службе выясняют все обстоятельства как они попали в плен. Освобожденные пограничники проходят обследование в госпитале.

Теги: Новости Украины Новости России Новости Харькова Госпогранслужба ФСБ Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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