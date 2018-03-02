Освобожденные пограничники из русского плена прибыли в Киев

Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь уже дома. Их привезли в госпиталь Государственной пограничной службы, где их ждали журналисты и родные.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала Алексей Кондаков.

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Обмен состоялся в пятницу, 2 марта, на нейтральной территории пункта пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе, что на Харьковщине. Представители пограничной службы говорили, что договоренность об освобождении пограничников происходила на высшем уровне между Киевом и Москвой. Что касается условий, в которых держали пленных, то их состояние как для военнопленных — нормальное, однако, морально на них все же давили.

Лучшего отношения, чем к убийцам или ворам к нам не было, однако, нас не били,

— рассказал освобожденный из плена пограничник Богдан Марцонь.

Напомним, что 3 октября 2017 года в Сумской области во время выполнения мониторинга части российско-украинской границы исчезли 2 военнослужащих. Федеральная служба безопасности РФ тогда обвинила пограничников в незаконном пересечении их границы.



В плену России офицеры провели почти 4 месяца, все это время они находились в СИЗО. В Государственной пограничной службе выясняют все обстоятельства как они попали в плен. Освобожденные пограничники проходят обследование в госпитале.