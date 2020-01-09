Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев написал первый за более чем 2 года пост
Блогер и журналист Станислав Асеев (известный также как Васин) написал свой первый пост в фейсбуке после освобождения из плена пророссийских боевиков. Он поблагодарил коллег и людей, с которыми не знаком лично, за поддержку. А также рассказал о планах на будущее.
Свой первый за 2,5 года пост журналист опубликовал в фейсбуке.
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Информация о том, что про меня не забыли, доходила до меня даже в изоляции, как бы МГБ ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, – спасибо, друзья,
– написал Асеев.
Журналист отметил, что за годы плена ему пришло огромное количество сообщений. Они продолжают поступать и теперь. Он извинился, что "сразу ответить всем не сможет".
Сейчас Асеев намерен заняться здоровьем, ведь имеет определенные проблемы. По его словам, в будущем первоочередной задачей будет освобождение тех, кто до сих пор остается в плену.
Что известно о Станиславе Асееве
- Украинский писатель, журналист и блогер. Под псевдонимом Станислав Васин работал в оккупированном Донецке. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Украинская неделя" и "Радио Свобода".
- Перестал выходить на связь 2 июня 2017 года, после похищения пророссийскими боевиками на Донбассе.
- Его освободили в рамках большого обмена, проведенного Украиной и оккупантами на Донбассе 29 декабря 2019 года.
- 2 января Асеев снял баннер в свою поддержку #FreeAseyev с балкона "Украинской недели".
- Асеев планирует продолжить работу над книгой "Изоляция" - о тайной тюрьме россиян на оккупированном Донбассе.