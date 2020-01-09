Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев написал первый за более чем 2 года пост

Блогер и журналист Станислав Асеев (известный также как Васин) написал свой первый пост в фейсбуке после освобождения из плена пророссийских боевиков. Он поблагодарил коллег и людей, с которыми не знаком лично, за поддержку. А также рассказал о планах на будущее.

Свой первый за 2,5 года пост журналист опубликовал в фейсбуке.

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Информация о том, что про меня не забыли, доходила до меня даже в изоляции, как бы МГБ ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, – спасибо, друзья,

– написал Асеев.

Журналист отметил, что за годы плена ему пришло огромное количество сообщений. Они продолжают поступать и теперь. Он извинился, что "сразу ответить всем не сможет".

Сейчас Асеев намерен заняться здоровьем, ведь имеет определенные проблемы. По его словам, в будущем первоочередной задачей будет освобождение тех, кто до сих пор остается в плену.

Что известно о Станиславе Асееве