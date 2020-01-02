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      Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев снял баннер в свою поддержку: фото

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      Станислав Асеев / Скриншот с видео

      Журналист и блогер Станислав Асеев находился в плену пророссийских боевиков более 2 лет. Его освободили в рамках большого обмена, проведенного Украиной и оккупантами на Донбассе 29 декабря 2019 года.

      Так, 2 января Асеев снял баннер в свою поддержку #FreeAseyev с балкона "Украинской недели". Об этом информирует "Радио Свобода".

      Актуально: Новый обмен пленными может состояться зимой 2020 года, – пресс-секретарь Зеленского

      Нужно еще психологически адаптироваться, в том числе и к ритму города, к которому не то, чтобы не привык, – привыкать не было возможности,
      рассказал о своих нынешних ощущениях журналист.

      Он также поделился планами на будущее. Говорит, что продолжит работу над книгой "Изоляция" – о тайной тюрьме россиян на оккупированном Донбассе.


      Асеев снял плакат на свою поддержку с балкона "Украинской недели"/ фото "Радио Свобода"

      Журналист продолжит писать книгу о тюрьме боевиков на оккупированном Донбассе / фото "Радио Свобода"

      Интересно! Плакат в поддержку Асеева повесили на балконе издания "Украинская неделя" в День достоинства и свободы 21 ноября 2019 года. Тогда главный редактор Дмитрий Кропивенко выразил надежду, что наступит время, когда "Стас Асеев придет к нам в редакцию и снимет этот плакат". К счастью, долго этого ждать не пришлось.

      Кто такой Станислав Асеев?Украинский писатель, журналист и блогер. Под псевдонимом Станислав Васин он работал журналистом в оккупированном Донецке. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Украинская неделя" и "Радио Свобода". Перестал выходить на связь 2 июня 2017 года, после похищения пророссийскими боевиками на Донбассе. В Украину вернулся в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Журналисты Обмен пленными
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