Коронавирусное отделение в Днепропетровской областной детской клинической больницы заполнено более чем на 80%. Об этом сообщили 5 ноября.

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Ситуация с детьми сложная

Врачи рассказывают, что большинство детей находятся в больнице с родителями. Они тоже вместе с ними лечатся против недуга.

Самому маленькому больному сейчас лишь 10 дней, а старшим пациентам по 17. К тому же в медучреждении есть беременные подростки, которые борются сразу за две жизни.

Обратите внимание! Коронавирусное отделение Днепропетровской детской больницы – единственное в области, где лечат пациентов параллельно от COVID-19 и других сопутствующих заболеваний: онкологических, хирургических, травматологических. При необходимости количество мест в отделении могут увеличить вдвое – до 40.

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