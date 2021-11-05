От 10-дневного малыша до 17-летних беременных: ситуация с COVID-19 у детей в Днепре ухудшается

Сейчас в отделении детской больницы Днепра находится 16 пациентов: от малыша, которому всего 10 дней, до 17-летних беременных девушек, больных коронавирусом.

Коронавирусное отделение в Днепропетровской областной детской клинической больницы заполнено более чем на 80%. Об этом сообщили 5 ноября.

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Ситуация с детьми сложная

Врачи рассказывают, что большинство детей находятся в больнице с родителями. Они тоже вместе с ними лечатся против недуга.

Самому маленькому больному сейчас лишь 10 дней, а старшим пациентам по 17. К тому же в медучреждении есть беременные подростки, которые борются сразу за две жизни.

Коронавирус в Украине: последние новости

В течение 4 ноября в Украине заболели коронавирусом 26 488 человек, среди инфицированных 1 654 ребенка и 488 медработников.

За это время в больницы госпитализировали 5 497 человек с симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 696 пациентов. Зато выздоровели – 13 281 человек.

В течение последних суток прививки против COVID-19 получили 270 320 человек.

Коронавирусное отделение Днепропетровской детской больницы – единственное в области, где лечат пациентов параллельно от COVID-19 и других сопутствующих заболеваний: онкологических, хирургических, травматологических. При необходимости количество мест в отделении могут увеличить вдвое – до 40.