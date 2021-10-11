От авто осталось пепелище: сняли последствия жесткого пожара в Харькове

В Харьковском районе Основа 11 октября загорелась легковушка ВАЗ. На место сразу вызвали спасателей, но до конца тушения там осталось только пепелище.

Об инциденте сообщили в местных телеграм-каналах примерно в 16 часов. Также обнародовали видео и фото с места происшествия.

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Автомобиль ВАЗ, который сгорел в Харькове: смотрите видео телеграма ХС

Назвали вероятную причину

К счастью, люди в результате инцидента не пострадали. После тушения стало известно, что причиной возгорания было короткое замыкание.



Капот автомобиля, который сгорел / Фото телеграма ХС

Однако, следует отметить, что официальную версию пока не озвучивали. На фото салона заметно, что полностью сгорели сиденья. Также авто потеряло абсолютно все окна. Что касается корпуса, то у него по большей части была лишь обожженная краска.



Вода в разрушенном авто / Фото телеграма ХС

Похожее событие раньше

10 сентября сообщили, что посреди дороги во Львове вспыхнул автомобиль Ford Eskord. Туда прибыли спасатели, однако, несмотря на все усилия, автомобиль сгорел дотла.

Чтобы обуздать пламя понадобилось всего 10 минут. Какая там была причина возникновения возгорания начали устанавливать правоохранители.