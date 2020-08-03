Уже осенью киевляне будут выбирать нового главу столицы. Ожидается около десятка кандидатов. Самый большой рейтинг у нынешнего главы Киева – Виталия Кличко. Он будет баллотироваться в мэры и в этот раз. Впрочем, среди кандидатов есть и многие другие известные политики, чьи политтехнологи придумывают оригинальные пиар-кампании.

Так кто может стать новым мэром украинской столицы – читайте в материале 24 канала.

Кстати Дневник местных выборов-2020: кто и как борется за кресло?

Давай по-новой

За пост нового главы Киева будет соревноваться, в частности, и бывший мэр Харькова Михаил Добкин. Он уже успел записать проморолик, в котором звучит культовая для Киева песня "Як тебе не любити, Києве мій". Однако, потиттехнологи решили немного переделать композицию и вместо вышеупомянутой строки, мы слышим : "Як тебе не любили, Києве мій".

Проморолик Михаила Добкина к выборам мэра Киева: смотрите видео

Гончаренко – одессит и соратник Порошенко

Идти на выборы киевского мэра собирается действующий народный депутат от "Европейской солидарности" – одессит Алексей Гончаренко. В свое время Гончаренко также был членом "Партии регионов". Он обещает сделать город комфортнее для жизни, в частности решить проблемы с пробками, транспортом, застройками.



Алексей Гончаренко / Фото из фейсбук-страницы "Команда Гончаренко"

Главный конкурент Кличко

Главным соперником действующего мэра согласно рейтингам является столичный бизнесмен и журналист Андрей Пальчевский. Основатель и финансовый директор клиники и фонда "Евролаб". Именно в этой клинике, перед вторым туром выборов президента Украины, сдавал анализы тогда еще кандидат в президенты – Владимир Зеленский.

Второе место в избирательной гонке Пальчевскому и предсказывает политолог Владимир Фесенко.

"Второе место в этой пока условной гонке за пост киевского мэра занимает Андрей Пальчевский. У него рейтинги около 10% по последнему опросу "Центра Разумкова", поэтому пока формально он главный конкурент для Кличко", – отметил Фесенко.



Андрей Пальчевский / Фото из фейсбук-страницы Андрея Пальчевского

Слуга народа из Равы-Русской

Единственная кандидат-женщина – Ирина Верещук. У парламентария уже есть опыт управления городом. Правда, она была руководительницей небольшого пограничного городка Рава-Русская во Львовской области. А запомнилась тем, что в ноябре 2013 года, когда беглый президент Янукович не подписал соглашение об ассоциации с ЕС – обратилась в Европарламент с просьбой принять расположенный у границы с Польшей городок Рава-Русская в ее состав. Сами жители городка остались не слишком удовлетворенными ее работой. Жители характеризуют ее, как "хитрую" и "не очень приятную женщину" .



Ирина Верещук / Фото "Украинской правды"

Варьяты шоу по-киевски

Свое желание руководить городом не однократно высказывал и известный шоумен – Сергей Притула. Впрочем, пока говорить о его участии в выборах еще рано. Однако, если же Притула таки будет баллотироваться, он может стать еще одной весомой силой.

"Если выдвинет, по слухам, "Голос" Сергея Притулу – он очень известен, то в принципе он тоже может нарастить рейтинг, но это требует эффективной рекламной кампании", – отметил политолог Владимир Фесенко.



Сергей Притула / Фото из фейсбук-страницы Сергея Притулы

Борьба только начинается

Нынешний мэр Виталий Кличко уже начал активную предвыборную кампанию. Его поддерживают большинство киевлян. Впрочем, эксперты сходятся на том, что расслабляться еще не время.



Виталий Кличко / Фото из твиттер-страницы Виталия Кличко

"Проиграть Кличко сможет при тех условиях, если мы увидим какой-то серьезный скандал, черные материалы или промах в его команде", – подчеркнул политолог Олег Саакян.

Через несколько недель начнется настоящая политическая борьба за "лакомый кусок" – управление столицей Украины. Эксперты говорят, эта избирательная кампания обещает быть интересной.