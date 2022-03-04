От боевых действий на Харьковщине погибли уже 188 человек, среди них – 5 детей

С того момента, как россияне начали цинично обстреливать Харьковщину, погибли уже 188 человек. Среди них – 5 детей.

Такие данные по состоянию на 18:00 4 марта сообщили в Нацполиции. Они погибли от ранений во время артобстрелов и боевых действий.

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Среди 188 погибших было 122 гражданских, в том числе 5 детей. Цинизму оккупантов нет предела.

Во время артобстрелов ранили 394 человека, из них 290 – гражданских.

Погибли и военнослужащие

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 19 злоумышленников.

С 24 февраля, героически защищая Харьковщину от нападения вражеских войск, погибли:

35 военных Вооруженных Сил Украины;

4 полицейских;

6 нацгвардейцев;

4 сотрудника Государственной пограничной службы;

2 – Харьковского национального университета воздушных сил;

1 – Службы безопасности Украины;

а также 14 бойцов территориальной обороны.

Военные и правоохранители 24/7 противодействуют врагу и защищают украинский народ,

отметили в Нацполиции.

Они также задержали:

12 российских военнослужащих;

2 пособника ДРГ;

один подозреваемый в умышленном убийстве;

а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

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