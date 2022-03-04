От боевых действий на Харьковщине погибли уже 188 человек, среди них – 5 детей
Источник:Нацполіція
С того момента, как россияне начали цинично обстреливать Харьковщину, погибли уже 188 человек. Среди них – 5 детей.
Такие данные по состоянию на 18:00 4 марта сообщили в Нацполиции. Они погибли от ранений во время артобстрелов и боевых действий.
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Среди 188 погибших было 122 гражданских, в том числе 5 детей. Цинизму оккупантов нет предела.
Во время артобстрелов ранили 394 человека, из них 290 – гражданских.Внимание! С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 19 злоумышленников.
Погибли и военнослужащие
С 24 февраля, героически защищая Харьковщину от нападения вражеских войск, погибли:
- 35 военных Вооруженных Сил Украины;
- 4 полицейских;
- 6 нацгвардейцев;
- 4 сотрудника Государственной пограничной службы;
- 2 – Харьковского национального университета воздушных сил;
- 1 – Службы безопасности Украины;
- а также 14 бойцов территориальной обороны.
Военные и правоохранители 24/7 противодействуют врагу и защищают украинский народ,
отметили в Нацполиции.
Они также задержали:
- 12 российских военнослужащих;
- 2 пособника ДРГ;
- один подозреваемый в умышленном убийстве;
- а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.
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