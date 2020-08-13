Благодаря каменным табличкам, папирусам и многим другим сохранившимся документам – историки могут воссоздать события и жизненный уклад, которые были много лет назад. О самых древних документах – читайте в материале.

Благодаря документам, которые сохранились со времен, когда человек только учился передавать в письменном виде информацию, можно узнать даже о старинные рецепты пива или позы для любви. О старые документы, которые сохранились до наших дней, рассказали в материале "ВСВІТІ".

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Самые старые документы мира

Самый старый международный договор

В 1269 до нашей эры был подписан старейший международный договор между египтянами и хеттами. Дело в том, что эти великие цивилизации имели непростые отношения. Ведь воевали они за город Кадеш, который был важным торговым центром. И чтобы достичь мира, они решили подписать международный договор.

Старейший международный договор / Фото: vsviti

Древний медицинский документ

В форме египетского папируса до наших дней дошла первая сохранившаяся медицинская запись. Документ известен как "Гинекологический папирус Кахуна" и ему уже 4 тысячи лет. Сам документ нашли в 1889 году.

В нем есть инструкция о диагностике и лечении многих заболеваний.

"Гинекологический папирус Кахуна" / Фото: vsviti

Самая древняя сохранившаяся Любовная поэма

В эпоху, когда литература только зарождалась, а все произведения и сказки передавались из уст в уста, то "Эпос о Гильгамеше" – является претендентом на роль первой эпической поэмы. Самые старые версии эпоса датированы 2000 годом до нашей эры. А вот "сказка о корабле, потерпевшем крушение" – это старейшее древнешумерское короткое стихотворение.

Любовная поэма / Фото: vsviti

Старейший эротический трактат

Все знают о Камасутре, но она не единственный древний трактат о сексе. Еще со времен древних египтян до нас дошел "Туринский эротический папирус". Ему, между прочим, уже более 3 тысяч лет. В нем есть изображения 12 различных сексуальных поз, а некоторые из них довольно экзотичны.

Самый старый эротический трактат / Фото: vsviti

Старейшая печатная книга

Тексты в некоторых восточных религиях называются "сутрами". Одна из самых известных из них – Кама Сутра, но самой старой печатной книгой является "Алмазная сутра" (метод ксилографии) – 868 год и "Униша Виджая Дхарани" – 714 – 750 годы.

Печатная книга / Фото: vsviti

Самый древний кулинарный рецепт

Все любители пива могут приготовить его по древнему рецепту, который оставили древние шумеры. Они проживали в Южном Междуречье. Этот древний рецепт датируется 3000 годом до нашей эры.

По инструкции изготовления напитка он должен получиться крепким и с кусочками хлеба.

Древний рецепт пива / Фото: vsviti