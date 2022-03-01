От Ниагары до Сиднея: мировые жемчужины подсвечивают сине-желтыми цветами в поддержку Украины
1 марта 2022 , 08:46Читати новину українською
Чудеса мира, памятники и большие здания по всему миру подсветили цветами национального флага Украины. Так, страны-союзники выражают нам поддержку в войне с российским оккупантом.
Наши государства-союзники поддерживают нас оружием, техникой, деньгами и гуманитарной помощью. Впрочем, они также понимают, что важен – моральный дух украинцев.
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Солидарны с Украиной
Чтобы показать солидарность в нашей сегодняшней войне с ордой – они подсветили свои достопримечательности, свою гордость – цветами украинского государственного флага.
Друзья Украины выражают солидарность: смотрите невероятные фото
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