В "Слуге народа" находятся на финальной стадии по определению кандидатов в мэры крупных городов. Также в политсиле не исключают, что на местных выборах осенью от них могут баллотироваться и бывшие оппоненты.

На местном уровне другой подход к кандидатам

Сейчас в политсиле конкретных фамилий не называют, говорят – это такая стратегия. Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Радио Свобода".

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Также "слуги народа" не исключают, что от них могут баллотироваться и бывшие представители политсил, которые являются оппонентами президентской партии. По мнению Корниенко, ситуация на местном уровне – несколько иная, чем на национальном, поэтому таким людям нужно давать шанс.

Они (кандидаты – 24 канал) понятны людям больше по своим делам, а не по политической позиции. Для меня, как лидера партии, которая пропагандировала перезагрузку, это – большой челлендж. Однако на местном уровне, мы должны помнить, что это другой дискурс. В отличие от наших коллег по парламенту, мы не будем на местном уровне национальный дискурс запускать,

– объяснил Корниенко.

Кто будет кандидатом в Днепре

По информации "Радио Свободы" потенциальным кандидатом от "Слуги народа" в Днепре может стать Сергей Рыженко – главный врач Днепропетровской областной больницы. Он в 2016 году баллотировался в парламент от "Европейской Солидарности". Однако в то же время претендентом на кресло мэра Днепра называют и нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Логично рассматривать, пожалуй, самого медийного депутата от города на какую-то должность. Я это опровергать не буду. Я лично рассматривал господина Бужанского много раз на разные должности. Но я не могу конкретно комментировать. У нас в каждом городе есть сильный депутат,

– отказался конкретизировать ситуацию Днепра Корниенко.

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