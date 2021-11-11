От удара упала на землю: в Одессе прохожий жестоко избил и ограбил студентку
Источник:Нацполиция Одесской области
В Киевском районе Одессы 32-летний мужчина набросился на прохожую студентку. Он ударил ее кулаком в лицо, от чего девушка упала на землю. После нападавший еще и ограбил ее.
Мужчина набросился на студентку, когда она шла от остановки общественного транспорта домой. Об инциденте рассказали 11 ноября.
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Избил и обокрал
Прохожий несколько раз ударил девочку кулаком в лицо. Когда потерпевшая упала на тротуар, злоумышленник отобрал сумку с ее вещами. Там были: беспроводные наушники, документы, банковская карта и кошелек с деньгами.
Уже на следующий день полицейские задержали злоумышленника. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению. Однако, когда правоохранители обнаружили в его доме часть вещей потерпевшей, признался.
В доме мужчины нашли вещи потерпевшей / Фото Нацполиции Одесской области
Что грозит злоумышленнику
За грабеж с насилием, фигуранту объявили подозрение. На время проведения досудебного расследования поместили его в следственный изолятор. За содеянное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.