От ударной волны выбило окна: в Днепре взорвалась и загорелась машина
Источник:телеграм-канал "Днепр оперативный"
На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре 15 сентября взорвалась машина. От ударной волны в соседнем доме выбило окна.
Взорвался автомобиль Nissan. Это произошло около 09:00 напротив больницы №16. По словам очевидцев, в машине был человек. СМИ пишут, что он погиб.
Читайте также В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе: видео с места происшествия
Пожар ликвидировали
На место происшествия сразу прибыли чрезвычайники и полиция. К 9:25 пожар удалось ликвидировать, сообщает "Информатор". Место происшествия оградили для безопасности, поскольку причина взрыва неизвестна. Вблизи авто припаркованы и другие машины. Пока непонятно, получили ли они повреждения.
Подробности выясняются.
В Днепре в сентябре уже был взрыв в авто
В Соборном районе Днепра 2 сентября произошел взрыв в салоне автомобиля. Один человек получил травмы. Водителя госпитализировали, но его жизни ничего не угрожало. Впоследствии в салоне нашли остатки гранаты.
Что известно о подобных инцидентах
- В июле 2020 года на базе отдыха во Львовской области взорвался джип. В результате погиб 41-летний мужчина.
- В американском Нэшвилле в конце декабря 2020 года взорвался фургон. Это произошло на католическое Рождество. Пострадали три человека. В результате взрыва были повреждены дома, стоявшие рядом.