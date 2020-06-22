Карантин дал толчок предпринимателям на мысли о закрытии бизнеса. Однако владельцы в такой сложный период переживали не за свое будущее, а за работников.

Очень многие предприниматели остались без бизнеса и этого было не избежать. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал бывший владелец кафе, который сейчас работает графическим дизайнером и иллюстратором на фрилансе, Евгений Махов.

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Он пояснил, что было мало времени перед карантином на развитие и очень большие ставки владельцы делали на начало сезона. Однако сейчас предыдущий опыт, как частного предпринимателя, ему очень помогает в новой работе.

Ты понимаешь, что мои клиенты – это также бизнес. Ты понимаешь сложности. Когда ты разговариваешь с ними на одном языке, они очень хорошо настраиваются на работу,

– сообщил Евгений Махов.

"У нас была кофейня больше для гурманов. Людей, которые понимают, и в кофе, и в искусстве одинаково. Нам было что обсудить за этой чашкой кофе. Очень много людей в столице уже приучились пить правильный кофе и была большая честь участвовать в развитии этой культуры", – добавил Махов.

Бывший предприниматель пояснил, что кофе это искусство, начиная не только с кафе, а из страны где выращивают этот кофе. Ребята из Украины ездили в Эфиопию и в Гондурас еще в карантин. Собирали на плантациях, обрабатывали, обжаривали. Это поддержка не только украинского бизнеса, но и людей, которые там, на плантациях, собирали этот кофе.

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Евгений Махов рассказал, готов вернуться к кофейному бизнесу снова. Если это будет визуальная часть, поддержка, дизайн, помощь, что-то новое именно в кофейном бизнесе, тогда он будет согласен.