От 19 лет до пожизненного: суд РФ вынес 11 приговоров организаторам теракта в метро Петербурга
Военный суд российского Санкт-Петербурга вынес сразу 11 приговоров по делу о взрыве в городском метрополитене в 2017 году. Так, например, Аброр Азимов, которого подозревали в финансировании теракта, проведет за решеткой остаток своей жизни.
Другие подсудимые получили приговоры сроком от 19 до 28 лет заключения. Срок отбывания наказания зависел от индивидуального обвинения для каждого, сообщает "Медуза".
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За организацию и подготовку теракта, а также за участие в террористической группе приговоры получили:
- Акрам Азимов – 28 лет, организация теракта;
- Мухамадюсуп Эрматов – 28 лет, организация теракта;
- Ибрагимжон Эрматов – 27 лет, организация теракта;
- Содик Ортиков – 22 года, покупка оружия для террористического акта;
- Мухамадюсуф Мирзаалимов – 20 лет, поддержка террористической деятельности;
- Азамжон Махмудов – 20 лет, поддержка террористической деятельности;
- Дилмурод Муидинов – 20 лет, поддержка террористической деятельности;
- Шохист Каримов – 20 лет, поддержка террористической деятельности;
- Сайфилла Хакимова – 19 лет, поддержка террористической деятельности;
- Бахрам Эргашов – 19 лет, поддержка террористической деятельности.
Помимо заключения, им всем присудили и выплату штрафов.
Что известно о теракте в метро Санкт-Петербрга?Террористический акт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Тогда погибли 16 человек, еще по меньшей мере 103 получили ранения.
Так же во время взрыва погиб и подозреваемый в исполнении теракта. Ответственность на себя за организацию теракта взяло "Исламское государство", но ряд экспертов выступили с убеждением, что истинным организатором была российская власть.