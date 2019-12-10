От 19 лет до пожизненного: суд РФ вынес 11 приговоров организаторам теракта в метро Петербурга

Военный суд российского Санкт-Петербурга вынес сразу 11 приговоров по делу о взрыве в городском метрополитене в 2017 году. Так, например, Аброр Азимов, которого подозревали в финансировании теракта, проведет за решеткой остаток своей жизни.

Другие подсудимые получили приговоры сроком от 19 до 28 лет заключения. Срок отбывания наказания зависел от индивидуального обвинения для каждого, сообщает "Медуза".

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За организацию и подготовку теракта, а также за участие в террористической группе приговоры получили:

Акрам Азимов – 28 лет, организация теракта;

Мухамадюсуп Эрматов – 28 лет, организация теракта;

Ибрагимжон Эрматов – 27 лет, организация теракта;

Содик Ортиков – 22 года, покупка оружия для террористического акта;

Мухамадюсуф Мирзаалимов – 20 лет, поддержка террористической деятельности;

Азамжон Махмудов – 20 лет, поддержка террористической деятельности;

Дилмурод Муидинов – 20 лет, поддержка террористической деятельности;

Шохист Каримов – 20 лет, поддержка террористической деятельности;

Сайфилла Хакимова – 19 лет, поддержка террористической деятельности;

Бахрам Эргашов – 19 лет, поддержка террористической деятельности.

Помимо заключения, им всем присудили и выплату штрафов.

Что известно о теракте в метро Санкт-Петербрга?Террористический акт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Тогда погибли 16 человек, еще по меньшей мере 103 получили ранения.



Так же во время взрыва погиб и подозреваемый в исполнении теракта. Ответственность на себя за организацию теракта взяло "Исламское государство", но ряд экспертов выступили с убеждением, что истинным организатором была российская власть.