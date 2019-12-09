От 2014 и по сей день: чем запомнилась каждая из нормандских встреч

С начала российского вторжения в Украину "нормандская четверка" собиралась пять раз. Согласовывали и дорожные карты по мирному урегулированию, приглашали и пророссийских боевиков. Впрочем, все договоренности чаще всего оставались декларациями на бумаге и громкими заголовками в СМИ. Чем запомнились все предыдущие нормадськи встречи – читайте дальше.

Бенувиль (Нормандия), 6 июня 2014

6 июня 2014 года состоялась первая встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.

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Во французской Нормандии отмечали 70 годовщину открытия второго фронта во время Второй мировой войны. Идея устроить небольшие переговоры пришла в голову президенту Франции Франсуа Олланду и немецкому канцлеру Ангеле Меркель.



Первая встреча в нормандском формате

Такие встречи лидеров четырех стран назвали нормандским форматом. Результат первой стал декларативным. Хоть как-то договориться лидеры смогли в сентябре – подписали первый Минский протокол, который, кстати, не выполняли.

Кто посетил? Петр Порошенко (президент Украины), Владимир Путин (президент РФ), Франсуа Олланд (президент Франции) и Ангела Меркель (канцлер Германии).

Милан, 16 октября 2014

В октябре 2014 года на 10 саммите форума "Азия-Европа" в Милане состоялась вторая встреча. "Завтрак без завтрака" длился примерно два часа, но никто не выпил ни чашечки кофе. Обсуждали Минский протокол и украино-российские газовые вопросы.



За круглым столом было восемь участников

Запомнилась встреча Владимиром Путиным в наушниках – единственным лидером, который требовал переводчика, и вторым рукопожатием Петра Порошенко с тем же главой Кремля.

Последнее вызвало большой резонанс, ведь страны воюют. Через два месяца, в декабре 2014 года, состоялся большой обмен: 150 украинских заложников обменяли на 222 сепаратистов.

Минск, 11-12 февраля 2015

Третья нормандская встреча выделилась комплексным подходом. В феврале 2015 года в Минске одновременно заседали лидеры Украины, России, Германии, Франции и Трехсторонняя контактная группа.



На саммите были подписаны вторые Минские договоренности

16 часов обсуждали уже вторые Минские соглашения, которые и подписали. Встречу посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Париж, 2 октября 2015

В октябре 2015 года в Париже лидеры собрались на четвертую нормандскую встречу. Несколько часов заседали за закрытыми дверями Елисейского дворца: обсуждали местные выборы в ОРДЛО и доступ миссии ОБСЕ к восточной российско-украинской границе.



Последняя нормандская встреча с участием Порошенко

После Путин и Порошенко по очереди, без комментариев, оставили переговорный зал. Выборы в ОРДЛО, кстати, перенесли.

Берлин, 19 октября 2016

Пятая нормандская встреча состоялась еще через год. В ночь на 20 октября 2016 года лидеры Германии, Франции, Украины и России снова заседали за закрытыми дверями. На этот раз в Берлине.

Украина предоставила доказательства эскалации конфликта и настаивала на прекращении огня. Россия же продолжала занимать сторону боевиков, не давая никаких гарантий. Тогда Порошенко повысил голос и сказал Путину фразу, которая стала заголовком вечерних новостей: "Ты просто перестань стрелять!".

Обратите внимание! После Берлина российский президент Владимир Путин отказался участвовать в следующей встрече нормандского формата – аж на три года.

Париж, 9 декабря 2019

В рамках этой встречи впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.

Смотрите видео: Нормандская встреча – начались переговоры Зеленского с Макроном

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки". Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.



Зеленский уже прибыл на саммит в нормандском формате в Париже

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.