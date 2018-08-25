От 25 долларов: Дженнифер Лопес выставила свою одежду на продажу
Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес выставила на аукцион собственные вещи. Стартовая цена каждого лота – 25 долларов.
Голливудская красавица Дженнифер Лопес завершила участие в съемках сериала "Оттенки синего". Звезда перевоплотилась в агента ФБР, который работает под прикрытием, чтобы побороть коррупцию. Недавно последняя серия третьего сезона вышла на телеэкраны, после чего представители NBC заявили, что закрывают сериал.
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Грустно думать, что наступает конец эпохи и семейства "Оттенки синего". Три удивительных сезона были эмоционально горькими... Так горжусь этим шоу!
– рассказала Дженнифер Лопес.
По случаю завершения съемок в "Оттенках синего" Дженнифер Лопес решила сделать большую распродажу одежды, в которой она появлялась в сериале. Организовать аукцион певице помогла неправительственная организация Hispanic Federation. Все вырученные средства будут переданы пострадавшим в результате урагана "Мария", который всколыхнул Пуэрто-Рико в 2017 году.
К слову, стартовая цена одежды Дженнифер Лопес – 25 долларов. Таким образом все поклонники звезды смогут побороться за вещи знаменитости. Сделать свои ставки можно до 9 сентября на сайте Screenbid.