От 70 до 220 тысяч: кто из министров получил самую большую зарплату
Доходы действующего правительства в два-пять раз выше тех, которые получали министры и их заместители предыдущего правительства Владимира Гройсмана. Чиновникам Гончарука насчитали от 70 до 220 тысяч гривен за декабрь 2019 года. Это значительно выше средней зарплаты в Украине.
Выросли и общие расходы на содержание чиновнического аппарата. Об этом сообщает НВ.Бизнес, ссылаясь на официальные источники.
Обратите внимание! Новосад пожаловалась на зарплату в 36 тысяч: На содержание ребенка и пенсию не хватит
К тому же, на расходы секретариата Кабмина в госбюджете на 2020 год выделили более миллиарда гривен. Это на 25,6% больше, чем в 2019 году. А Верховная Рада на свои нужды получила финансирование в размере двух миллиардов гривен.
Больше всего зарплаты выросли в Минюсте. В декабре 2018 года министр Павел Петренко получил 65 тысяч гривен. Его заместитель Денис Малюська за декабрь 2019 года получил 226 тысяч.
Денис Малюська
Теперь и Госуправделами, которое обеспечивает работу президента и его Офиса, сможет распоряжаться 2,4 миллиардами гривен, что на 5% больше, чем за 2019 год.
Как рассчитывают зарплату министра?Сначала учитывают должностной оклад. У министра он составляет 16 тысяч гривен, а у его заместителя – 14 тысяч. К этому добавляют надбавку за выслугу лет, то есть 3% от должностного оклада за каждый год. Она должна составлять не более семи-восемь тысяч гривен.
Также есть переменные выплаты. К примеру, надбавка за интенсивность труда – 100% должностного оклада. Еще есть два вида материальной помощи – на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и на решение социально-бытовых вопросов. Также у топ-чиновников есть премии.
К примеру, министру по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксане Коляде за декабрь 2019 года насчитали 158 тысяч гривен. Дополнительно, 23 тысячи материальной помощи на решение социально-бытовых проблем, столько же – на оздоровление. Еще она получила 80 тысяч гривен премии.
Оксана Коляда
Заместитель Коляды, Александр Терещенко, получил 190 тысяч гривен. Помощь на оздоровление и решение бытовых проблем ему пришла в размере 108 тысяч гривен.
Зарплата чиновников за декабрь 2019 года:
- Премьер-министр Алексей Гончарук – 61 тысяча гривен;
- Министр развития экономики Тимофей Милованов – 179 тысяч;
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко – 122 тысячи гривен;
- Министр образования и науки Анна Новосад – 111 тысяч;
- Первый заместитель Новосад – 42 тысяч;
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая– почти 95 тысяч;
- Министр внутренних дел Арсен Аваков – 73 тысячи национального дохода;
- Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба – более 69 тысяч;
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров– 68 тысяч гривен;
- Министр соцполитики Юлия Соколовская – 174 тысяч;
- Министр энергетики Алексей Оржель – 130 тысяч;
- Министр финансов Оксана Макарова – 66 тысяч гривен.
Милованов отметил, что Виктор Янукович получал 20 тысяч гривен зарплаты, но целый бюджет Украины, сумма которого составляет 40 миллиардов долларов – исчезли.
Средняя зарплата в Украине выросла / Инфографика 24 канал
Выбор редакции
-
Хирург рисует героев мультиков на повязках, чтобы поднять настроение маленьким пациентам: фотосегодня , 16:50
-
Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020: с какими песнями выступят участникисегодня , 16:47
-
Стрельба в Таиланде: военный ведет огонь по людям возле ТРЦ, есть погибшие – фото, видеосегодня , 16:00