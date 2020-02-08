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      От 70 до 220 тысяч: кто из министров получил самую большую зарплату

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      Верховная рада Украины / GettyImages

      Доходы действующего правительства в два-пять раз выше тех, которые получали министры и их заместители предыдущего правительства Владимира Гройсмана. Чиновникам Гончарука насчитали от 70 до 220 тысяч гривен за декабрь 2019 года. Это значительно выше средней зарплаты в Украине.

      Выросли и общие расходы на содержание чиновнического аппарата. Об этом сообщает НВ.Бизнес, ссылаясь на официальные источники.

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      К тому же, на расходы секретариата Кабмина в госбюджете на 2020 год выделили более миллиарда гривен. Это на 25,6% больше, чем в 2019 году. А Верховная Рада на свои нужды получила финансирование в размере двух миллиардов гривен.

      Больше всего зарплаты выросли в Минюсте. В декабре 2018 года министр Павел Петренко получил 65 тысяч гривен. Его заместитель Денис Малюська за декабрь 2019 года получил 226 тысяч.

      малюська
      Денис Малюська

      Теперь и Госуправделами, которое обеспечивает работу президента и его Офиса, сможет распоряжаться 2,4 миллиардами гривен, что на 5% больше, чем за 2019 год.

      Как рассчитывают зарплату министра?Сначала учитывают должностной оклад. У министра он составляет 16 тысяч гривен, а у его заместителя – 14 тысяч. К этому добавляют надбавку за выслугу лет, то есть 3% от должностного оклада за каждый год. Она должна составлять не более семи-восемь тысяч гривен.

      Также есть переменные выплаты. К примеру, надбавка за интенсивность труда – 100% должностного оклада. Еще есть два вида материальной помощи – на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и на решение социально-бытовых вопросов. Также у топ-чиновников есть премии.

      К примеру, министру по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксане Коляде за декабрь 2019 года насчитали 158 тысяч гривен. Дополнительно, 23 тысячи материальной помощи на решение социально-бытовых проблем, столько же – на оздоровление. Еще она получила 80 тысяч гривен премии.


      Оксана Коляда

      Заместитель Коляды, Александр Терещенко, получил 190 тысяч гривен. Помощь на оздоровление и решение бытовых проблем ему пришла в размере 108 тысяч гривен.

      Зарплата чиновников за декабрь 2019 года:

      • Премьер-министр Алексей Гончарук – 61 тысяча гривен;
      • Министр развития экономики Тимофей Милованов – 179 тысяч;
      • Министр иностранных дел Вадим Пристайко – 122 тысячи гривен;
      • Министр образования и науки Анна Новосад – 111 тысяч;
      • Первый заместитель Новосад – 42 тысяч;
      • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая– почти 95 тысяч;
      • Министр внутренних дел Арсен Аваков – 73 тысячи национального дохода;
      • Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба – более 69 тысяч;
      • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров– 68 тысяч гривен;
      • Министр соцполитики Юлия Соколовская – 174 тысяч;
      • Министр энергетики Алексей Оржель – 130 тысяч;
      • Министр финансов Оксана Макарова – 66 тысяч гривен.

      Милованов отметил, что Виктор Янукович получал 20 тысяч гривен зарплаты, но целый бюджет Украины, сумма которого составляет 40 миллиардов долларов – исчезли.

      зарплати, середня зарплата
      Средняя зарплата в Украине выросла / Инфографика 24 канал
       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Арсен Аваков Новости Украины Алексей Гончарук Новое правительство Зарплата Доходы политиков Виктор Янукович Алексей Оржель Юлия Соколовська Михаил Федоров Дмитрий Кулеба – новости Зоряна Скалецкая Ганна Новосад Вадим Пристайко Тимофей Милованов – новости Оксана Коляда Верховная Рада Кабинет Министров Украины Денис Малюська Владимир Гройсман
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