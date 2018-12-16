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      От авто ничего не осталось: на Львовщине произошла авария с участием автобуса и легковушки

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      Авария в Львовской области
      Авария в Львовской области / Нацполиция

      В ночь на 16 декабря на трассе Львов – Краковец в поселке Ивано-Франково Львовской области не разминулись международный автобус, полный пассажиров, и легковушка Volvo. В результате ДТП погибли четыре человека, двое – в больнице.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

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      Авария во Львовской области

      "От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров Volvo, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу. На момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал", – отметили в полиции.

      Выясняют обстоятельства аварии.


      Авария во Львовской области

      Теги: Жертвы Новости Украины Аварии и ДТП Новости Львова Полиция
      Источник: 24 Канал
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