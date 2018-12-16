От авто ничего не осталось: на Львовщине произошла авария с участием автобуса и легковушки

В ночь на 16 декабря на трассе Львов – Краковец в поселке Ивано-Франково Львовской области не разминулись международный автобус, полный пассажиров, и легковушка Volvo. В результате ДТП погибли четыре человека, двое – в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области. Читайте также: Грузовик въехал в 6 машин под Киевом: среди пострадавших – ребенок Автобус осуществлял рейс Днепр – Згожелец (Польша).

Авария во Львовской области "От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров Volvo, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу. На момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал", – отметили в полиции. Выясняют обстоятельства аварии.

Авария во Львовской области