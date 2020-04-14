От чего будет зависеть курс гривны: ответ экспертов

Член вновь созданного Совета по вопросам экономического развития при Кабмине Ярослав Жалило заверил, что курс гривны будет зависеть от многих факторов. В частности, большую роль сыграют и гастарбайтеры. В то же время инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что решающей в этом станет сотрудничество с МВФ.

Ярослав Жалило в эфире 24 канала в программе "Полет.бюро" сказал, что важными для курса будут два фактора: платежный баланс Украины и спекулятивный спрос на гривну.

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"С платежным балансом сейчас у нас ситуация двойственная. С одной стороны – мы меньше тратим на импорт. С другой стороны, мы уже теряем часть экспортных рынков, – отметил Жалило.

По его словам, за 2019 год в Украину пришло 12 миллиардов долларов валютных ресурсов от заробитчан. Сегодня же значительная часть этих людей вернулись в Украину. И даже те, что остались за границей, скорее всего не будут отправлять деньги, ведь они сами пытаются выжить там, где остались.

Относительно спекулятивного спроса Жалило объяснил, нужно обращать внимание на то, какие будут ожидания людей и бизнеса. Также это зависит от длительности карантина, возможности восстановления бизнеса и получения доходов.

Сегодня люди начинают нести валютные средства в обменники, ведь им надо каким-то образом проедать свои сбережения. Сейчас этот фактор не активный, но он будет удерживать валюту от удорожания,

– сказал эксперт.

"Для того, чтобы рос спрос на валюту, должен быть гривневый ресурс у людей. Сегодня у людей и бизнеса нет средств, чтобы покупать валюту", – заверил Жалило.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. И несмотря на это правительство уже пересмотрело макропоказатели за эпидемии COVID-19. В частности, и прогноз среднегодового курса доллара. Теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, курс валюты напрямую зависит от сотрудничества с МВФ.

"У нас есть оптимистичный вариант. Когда мы в сотрудничестве с МВФ – экономика будет падать, но дальше 30 (гривны за доллар – 24 канал) не пойдет. Мы будем иметь поддержку. Однако если мы выбираем сценарий отказа от сотрудничества с МВФ – здесь прогнозирование не имеет значения, ведь мы впускаем такие механизмы, которые провоцируют панику. Поэтому прежде всего мы должны ответить, как мы покрываем тот дефицит бюджета, который запланировали вчера", – пояснил Фурса.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала