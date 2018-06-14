От чего чаще всего умирают люди: ошеломляющие данные ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, ишемическая болезнь сердца и инсульт являются самыми распространенными причинами смерти у людей.

Статистику опубликовала пресс-служба Организации Объединенных Наций в Twitter. По данным ВОЗ, также в топ-3 самых распространенных причин смертности в мире входят инфекции нижних дыхательных путей.

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Далее в статистике расположились осложнения перинатального периода (он начинается с 22 недели беременности), хроническая обструктивная болезнь легких, диарейные заболевания и ВИЧ/СПИД.

Замыкают топ-10 самых распространенных причин смерти туберкулез, онкологические заболевания трахеи, бронхов и легких и смерти в результате дорожно-транспортных происшествий.

Почему необходимо знать причины смерти людей?

Установление численности людей, которые ежегодно умирают, и причин их смерти является одним из наиболее важных способов оценить эффективность системы здравоохранения той или иной страныhttps://t.co/CzVWM9FrsI pic.twitter.com/OnutuNT7bO — ООН (@UnitedNationsRU) 13 червня 2018 р.

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