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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

От чего чаще всего умирают люди: ошеломляющие данные ВОЗ

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10 ведущих причин смерти в мире
10 ведущих причин смерти в мире / Фото из открытых источников

По данным Всемирной организации здравоохранения, ишемическая болезнь сердца и инсульт являются самыми распространенными причинами смерти у людей.

Статистику опубликовала пресс-служба Организации Объединенных Наций в Twitter. По данным ВОЗ, также в топ-3 самых распространенных причин смертности в мире входят инфекции нижних дыхательных путей.

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Далее в статистике расположились осложнения перинатального периода (он начинается с 22 недели беременности), хроническая обструктивная болезнь легких, диарейные заболевания и ВИЧ/СПИД.

Замыкают топ-10 самых распространенных причин смерти туберкулез, онкологические заболевания трахеи, бронхов и легких и смерти в результате дорожно-транспортных происшествий.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: СПИД Здоровье LifeStyle Медицина статистика Сердечно-сосудистые заболевания ООН ВОЗ Онкозаболевания ВИЧ
Источник: 24 Канал
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