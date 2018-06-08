От чего чаще всего устают на работе: ответ психолога

Причиной хронической усталости редко становится загруженность на работе или же интенсивный график и домашние заботы.

Психолог Инга Бадоева рассказала, почему человек устает, пишет ГолосUA.

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Физически изматывает человека монотонность работы. Среди причин хронической усталости психолог называет отсутствие радости жизни. Человек перестает заниматься хобби, откладывает встречу с друзьями и прогулки на природе.

Поэтому психолог советует поехать в отпуск или уик-энд в каком-то загородном СПА-комплексе или в конном клубе, или на романтические выходные в каком-то особом месте.

Инга Бадоева отмечает, что одним из фактором усталости является неправильное питание. Если организму негде черпать силы для дел, то это означает, что человеку нужны питательные вещества, витамины и микроэлементы.

Из-за этого человек становится раздражительным, теряет желание работать и веселиться. Чтобы избежать этого, питайтесь регулярно, включайте в рацион свежие овощи и фрукты, зелень, злаки и бобовые.

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