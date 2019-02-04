От чего зависит риск возникновения хронических заболеваний
Риск получить возрастные хронические заболевания удваивается каждые восемь лет после 40.
Для того, чтобы провести анализ, ученые приняли во внимание не всю продолжительность жизни человека, а только время до начала развития возрастных заболеваний. Для исследования использовали данные 300 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, пишет научный журнал Nature.
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Исследователи проанализировали динамику заболеваний и причины смерти в возрасте после 40 и заметили, что вероятность заболеть растет с возрастом так же, как и шансы умереть.
Возраст человека влияет на появление хронических заболеваний
С риском начать болеть раньше или позже своих сверстников связаны 12 участков ДНК с 328 вариантами мутаций. По мнению исследователей, риск получить хроническое заболевание связан со старением человека. Также ученые обнаружили и обычные показатели длины жизни такие как курение, ожирение или образование.
Недавно шотландские исследователи из Эдинбургского университета создали специальный ДНК-тест, который способен определить, проживет человек дольше или меньше среднего показателя продолжительности жизни.
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