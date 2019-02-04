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      От чего зависит риск возникновения хронических заболеваний

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      Старость влияет на развитие хронических заболеваний
      Старость влияет на развитие хронических заболеваний / pixabay.com

      Риск получить возрастные хронические заболевания удваивается каждые восемь лет после 40.

      Для того, чтобы провести анализ, ученые приняли во внимание не всю продолжительность жизни человека, а только время до начала развития возрастных заболеваний. Для исследования использовали данные 300 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, пишет научный журнал Nature.

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      Исследователи проанализировали динамику заболеваний и причины смерти в возрасте после 40 и заметили, что вероятность заболеть растет с возрастом так же, как и шансы умереть.

      старість
      Возраст человека влияет на появление хронических заболеваний

      С риском начать болеть раньше или позже своих сверстников связаны 12 участков ДНК с 328 вариантами мутаций. По мнению исследователей, риск получить хроническое заболевание связан со старением человека. Также ученые обнаружили и обычные показатели длины жизни такие как курение, ожирение или образование.

      Недавно шотландские исследователи из Эдинбургского университета создали специальный ДНК-тест, который способен определить, проживет человек дольше или меньше среднего показателя продолжительности жизни.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Медицина Долголетия
      Источник: 24 Канал
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